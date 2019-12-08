Україна домовилася з МВФ про нову програму співпраці: що це означає

Президент України Володимир Зеленський 7 грудня розмовляв телефоном з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Під час розмови представниця МВФ підтвердила, що Фонд досяг з українською владою згоди щодо нової програми підтримки реформ на три роки.

Протягом трьох років, згідно з досягнутими українською владою та МВФ домовленостями, Україна отримає від Фонду 4 мільярди спеціальних прав запозичення. Про це повідомила пресслужба глави України увечері 7 грудня.

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Під час розмови з Крісталіною Георгієвою Володимир Зеленський говорив про реформи у країні та про нову програму співпраці з Фондом. Директорка МВФ економічні досягнення нової влади України оцінила високо, а також висловила позитивний відгук про реформи уряду Гончарука.

Важливо: сторони зазначили, що Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості (Staff Level Agreement) щодо нової програми співпраці.

Президент України подякував "парламенту, уряду та всій команді за невтомну роботу заради України".

Нова програма співпраці з МВФ має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця,

– пояснив Зеленський.

Водночас Крісталіна Георгієва запевнила Володимира Зеленського "у готовності МВФ підтримати політичний план влади для макроекономічної стабільності та підняття економіки на рівень вищого, стійкого та всеосяжного зростання".

Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі 4 мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ,

– розповіла директорка МВФ.

Спеціальні права запозичення або SDR – це резервний актив (аби не залежати від ціни на золото чи курсу долара США) та спеціальний платіжний засіб Міжнародного валютного фонду. Він існує тільки у безготівковій формі та у вигляді записів на банківських рахунках.



Станом на 7 грудня 2019 року 1 SDR дорівнює 32 гривні 69 копійок. Іншими словами, МВФ та Україна домовилися про кредитування на 130 мільярдів 760 мільйонів гривень, які країна від Фонду отримає протягом трьох років. Для порівняння: ця сума – приблизно 13,5% видаткової частини Бюджету-2020.

На офіційному сайті МВФ цього ж дня з'явилася заява Крістіни Георгієвої. У ній директорка Фонду уточнила, що угоду з Україною ще має затвердити Виконавчий комітет МВФ, а ефективність її впровадження "буде залежати від втілення низки першочергових дій".

Президент (Зеленський – 24 канал) і я погодилися, що успіх України вирішальним чином залежить від зміцнення верховенства права, підвищення доброчесності судової влади та зменшення впливу зацікавлених осіб на економіку. І перш за все необхідно захистити успіх, досягнутий в процесі очищення банківської системи та повернути платникам податків гроші, втрачені через банки,

– наголосила Георгієва.

Згодом український прем'єр Олексій Гончарук у телеграм-каналі також написав про домовленість з МВФ: "Це спільна програма, в якій декларуються плани та наміри, за якими країна буде жити в найближчий період часу".

Підтримка з боку таких великих системних інституцій – маркер довіри до країни. Для всього бізнесу і всіх українців це означає, що економіка зростатиме швидше, буде більше робочих місць, вищі зарплати,

– вважає Гончарук.

При цьому голова уряду впевнений, що "Україна – солідний партнер, який братиме ризики на себе", і який "за всіма платежами – впорається".

Раніше про переговори з МВФ: головне

Місія МВФ прибула до Києва 14 жовтня, щоб обговорити нову трирічну програму розширеного кредитування на 5-10 мільярдів доларів.

Українські уряд та Нацбанк сподівалися, що нову програму з МВФ ухвалять у грудні, що дозволило б отримати перший транш (частину кредиту) за програмою ще до кінця 2019 року.

НБУ розраховував на транш у розмірі приблизно 2 мільярдів доларів.

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