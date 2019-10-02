Україна імпортувала електроенергію з Росії – вперше за 4 роки

1 жовтня 2019 року Україна відновила комерційний імпорт електроенергії з Росії. Національний оператор Укренерго згідно із зміненим законом "Про ринок електроенергії" зобов'язаний надавати безперешкодний доступ до мережі для трейдерів, які виграли тендер на ProZorro. При цьому напрямок купівлі-продажу значення не має.

1 жовтня імпорт електроенергії з РФ здійснювало ТОВ "Юнайтед Енерджі". Про це повідомили в Інтерфакс-Україна.

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Здійснити таку операцію легально дозволило змінене законодавство. Верховна Рада України 18 вересня схвалила правку, запропоновану депутатом від "Слуги народу" Андрієм Герусом, до закону "Про ринок електроенергії". Ця правка дозволила купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами ЄЕС (Європейського Енергетичного Союзу).



Добовий аукціон на 2 жовтня також активний



А 1 жовтня – імпорт вже реалізований

Герус пояснив необхідність правки тим, що, мовляв, зросте конкуренція на електроенергетичному ринку і таким чином знизяться ціни на електроенергію для промислових споживачів. Натомість наразі наслідком стала лише імпортна операція компанією, яку пов'язують з олігархами.

Адже "Юнайтед Енерджі" у 2019 році уклало кілька контрактів на постачання газу АТ "Дніпроазот", що входить до групи "Приват" Ігоря Коломойського. А у серпні-вересні 2019 брало участь у торгах на постачання електроенергії для об'єктів Прикарпаттяобленерго Суркісів,

Важливо: комерційний імпорт електроенергії до України з Росії востаннє здійснювався у 2015 році, та й то для передачі її в окупований Крим.