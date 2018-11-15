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      Українське міністерство атакували хакери

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      Хакери атакували Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб України
      Хакери атакували Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб України / 24 канал

      На офіційний сайт Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб України здійснили хакерську атаку. Причетними до кібернападу можуть бути російські спецслужби.

      Про це повідомляє прес-служба МінТОТ.

      У відомстві поскаржились, що хакерські атаки здійснюються протягом останніх кількох днів. Зловмисники намагаються отримати доступ до сайту міністерства. У межах атак невідомі поширюють спам-контент шляхом модифікації сторінок.

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      Чергова кібератака сталася на сайт МТОТ 14 і 15 листопада після оприлюднення інформації про створення тристоронньої платформи (Україна, Молдова, Грузія), ініційованої міністром Чернишем для протидії гібридним методам впливу РФ,
      – сповістили в МінТОТ.

      Попередня атака була здійснена 2-3 листопада після заяви профільного міністра Вадима Черниша балканським та європейським ЗМІ. Цю заяву міністр зробив 1 листопада під час візиту до Боснії та Герцеговини, і її зміст полягав у тому, що Росія втручається у внутрішні справи багатьох країн, особливо на Балканах.

      Допускаємо, що для вказаних хакерських атак могли бути задіяні спецслужби Російської Федерації. МТОТ проводить заходи щодо збереження даних сайту. Перепрошуємо за тимчасові незручності,
      – додали в міністерстві.

       

      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії хакери Хакерська атака
      Джерело: 24 канал
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