Українські партизани добре знають, як завдати окупантам найбільшої шкоди, – Центр нацспротиву

Українські партизани ведуть активну підривну діяльність на тимчасово окупованих територіях, роблять це настільки добре, що окупанти бояться їхати "служити" на південь України. Підготовка до такої важливої діяльності в тилу ворога здійснювалась роками.

Про це 24 каналу ексклюзивно розповів речник Центру національного спротиву. Він також додав, що робота йде в рамках великої концепції "Національного спротиву України", а сама концепція базується на законі, який ухвалила Верховна Рада у 2021 році.

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Згідно з цим законом, є кілька напрямків підготовки до великого спротиву:

територіальна оборона;

рух опору, а саме – партизани.

Партизани – це не просто взяв до руки вила чи лопату і пішов робити "смерть ворогам" в тилу окупанта. Наші партизани – це досвідчені військові, які знають, що потрібно робити в тилу ворога і як правильно завдавати найбільшої шкоди,

– зазначив речник.

Центр національного спротиву відповідає за роботу з усіма громадянами України – просвітницька та навчальна діяльність є зоною відповідальності нашого Руху, додає він.

Як готують українських партизанів

– офіційна структура, яка працює в рамках діяльності Сил Спеціальних Операцій. Це абсолютно легальний урядовий проєкт, який сьогодні працює в структурі ЗСУ.

За словами речника Центру національного спротиву, вони максимально готують бійців для боротьби із окупантами. Мовиться не лише про пряму фізичну боротьбу, а й про інші формати.

Ми могли спостерігати за такими в кінці лютого та на початку березня, коли наші люди виходили на масштабні акції протесту і казали в очі окупанту, що їм тут не раді,

– зазначив речник.

Після того, як окупаційна влада перейшла до контрдиверсійних заходів: пошук активних людей, викрадення – ми перейшли до інших форматів спротиву, повідомили у Центрі національного спротиву

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Методи боротьби українського підпілля актуальні й сьогодні

"Зараз найчастіше звичайні українці можуть побачити листівки, які розповсюджуються на тимчасово окупованих територіях. Також досить ефективним є саботаж тої чи іншої діяльності, наприклад підприємці на Півдні України чинять просто неймовірний економічний спротив окупантам", – зазначив речник Центру нацспротиву.

На цих територіях російські загарбники досі не можуть ввести рубль – їм дали таке завдання до червня, а вони цю місію активно провалили.

На окупованих територіях трапляються вибухи

22 травня прогримів вибух в тимчасово окупованому Енергодарі. Повідомлялося, що вибух стався у під'їзді, де проживає матір гауляйтера міста Андрія Шевчика.

Унаслідок вибуху зрадник України та двоє його охоронців отримали поранення та потрапили в реанімацію.

Інший вибух стався 30 травня у Мелітополі, де в центрі міста підірвано автомобіль. За даними місцевих ЗМІ, унаслідок вибуху, ймовірно, постраждала племінниця гауляйтера Євгена Балицького.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що жертвою вибуху могла стати колаборантка Галина Данильченко. Вона після вибуху в Мелітополі захотіла піти у відставку, адже побоюється через своє життя.

Що є причиною вибухів на окупованих територіях Запоріжжя – точно не відомо. Існує версія, що російське керівництво проводить "зачистки" серед колаборантів, які не виконують поставлені цілі. Або ж – вдала операція від наших партизанів, які активно діють на тимчасово окупованих землях.

Інтерв'ю з речником Центру національного спротиву: дивіться відео