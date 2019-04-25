11:47
25 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Росії друкують монети із Зеленським. Пригоди Кім Чен Ина в Росії
      Вєсті Кремля
      21:41, 24 квітня
      Вєсті.UA: Нові "перемоги" Зеленського. Політичне майбутнє Порошенка
      Вєсті.UA
      20:45, 24 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Українські військові взяли в полон окупанта: фото

      1446 Читать новость на русском
      Українські військові взяли в полон окупанта
      Українські військові взяли в полон окупанта / Фото з Facebook-сторінки ООС

      Бійці ООС взяли чергового "невдаху-диверсанта" збройних формувань Російської Федерації в полон. Окупант збирав розвідувальну інформацію щодо місця знаходження складів з боєприпасами Збройних Сил України, системи їх захисту та охорони.

      Проросійським бойовиком виявився мешканець Донецька. Він 1977 року народження, повідомили у прес-штабі ООС.

      Читайте також: ЗСУ розгромили окупантів на Донбасі: феєричне відео

      Сергій Д. з 2016 року по теперішній час проходив службу в підрозділах першого армійського корпусу російсько-окупаційних військ. Затриманий намагався проникнути в тил українських військ в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області для підготовки та проведення диверсій на військових об'єктах.

      Тож українські військові затримали окупанта. Наразі він надає усю необхідну інформацію.

      Упродовж доби 24 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них 8 разів застосували заборонену Мінськими угодами зброю. Один український військовий отримав поранення.

       

      blog_ava
      Хто привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах
      сьогодні
      19624
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською
      сьогодні , 10:26 Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською
      Євгенія Мазур 59778
      Почему Путин не произносит фамилию Зеленского
      сьогодні , 09:00 Почему Путин не произносит фамилию Зеленского
      Іван Яковина 2109
      Зе-руйнівник: як саме актор зніс картковий будиночок української політики?
      сьогодні , 08:40 Зе-руйнівник: як саме актор зніс картковий будиночок української політики?
      Костянтин Шкабара 1434
      Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      24 квітня , 22:00 Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      Ольга Черненко 923
      Що означає рішення суду про призупинення обов’язкового перейменування УПЦ МП
      24 квітня , 21:00 Що означає рішення суду про призупинення обов’язкового перейменування УПЦ МП
      Ірина Поліщук 5508
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук