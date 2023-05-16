У Бахмуті лунає музика на фоні вибухів та руйнації: зворушливе відео
16 травня 2023, 17:24Читать новость на русском
Джерело:Державна прикордонна служба України
Державна прикордонна служба опублікувала архівне відео з Бахмута. На ньому один з бійців грає на піаніно.
У ДПСУ додають, що на архівному ролику – бійці Луганського прикордонного загону. Ймовірно, захисники перебували у приміщенні місцевої школи, де і знайшли інструмент.
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Музика лунає на тлі вибухів
На оприлюдненому відео видно, як окупанти зруйнували місто. У будівлі, де перебували українські бійці, вибиті усі вікна, потрощені двері, стіни та покрівля.
Музика крізь постріли заживляє душевні рани хоч на мить,
– додають у пресслужбі ДПСУ.
У Бахмуті лунає музика: дивіться відео
Під час гри на піаніно чути стрілянину та гучні вибухи.Важливо! У Міноборони повідомили, що за останні дні наші оборонці деокупували 20 кілометрів квадратних на півночі та півдні передмістя Бахмута. Тим часом російська армія підтягує підрозділи професійних десантників. Наразі тривають важкі бої з різним результатом.
Ситуація у Бахмуті: актуальні новини
- Протягом останніх кількох днів українські військові активізувалися на Бахмутському напрямку та відвоювали території, які раніше захопили окупанти. Просування Сил оборони України офіційно підтверджували в ЗСУ та Міноборони.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 15 травня повідомив, що наші війська просунулись на різну відстань – від 350 метрів до 2 кілометрів.
- Британська розвідка в огляді ситуації в Україні за 16 травня повідомила, що наші військові досягли тактичних успіхів в районі Бахмута.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 16 травня повідомив, що українські війська вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, однак наші воїни руйнують його плани.