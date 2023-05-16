У Бахмуті лунає музика на фоні вибухів та руйнації: зворушливе відео

Державна прикордонна служба опублікувала архівне відео з Бахмута. На ньому один з бійців грає на піаніно.

У ДПСУ додають, що на архівному ролику – бійці Луганського прикордонного загону. Ймовірно, захисники перебували у приміщенні місцевої школи, де і знайшли інструмент.

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Музика лунає на тлі вибухів

На оприлюдненому відео видно, як окупанти зруйнували місто. У будівлі, де перебували українські бійці, вибиті усі вікна, потрощені двері, стіни та покрівля.

Музика крізь постріли заживляє душевні рани хоч на мить,

– додають у пресслужбі ДПСУ.

У Бахмуті лунає музика: дивіться відео

Під час гри на піаніно чути стрілянину та гучні вибухи.

Ситуація у Бахмуті: актуальні новини

Протягом останніх кількох днів українські військові активізувалися на Бахмутському напрямку та відвоювали території, які раніше захопили окупанти. Просування Сил оборони України офіційно підтверджували в ЗСУ та Міноборони.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 15 травня повідомив, що наші війська просунулись на різну відстань – від 350 метрів до 2 кілометрів.

Британська розвідка в огляді ситуації в Україні за 16 травня повідомила, що наші військові досягли тактичних успіхів в районі Бахмута.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 16 травня повідомив, що українські війська вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, однак наші воїни руйнують його плани.