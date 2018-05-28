Український центр екології моря провів наймасштабніше дослідження за останні 25 років

Український науковий центр екології моря – державна структура, що більше половини свого фінансування шукає серед грантів. Недофінансовані дослідники моря навіть змогли вперше за всі роки незалежності провести глобальне дослідження Чорного моря.

Шум прибою, мушлі під ногами. Робоче місце іноді буває і таким, якщо ви досліджуєте море. Однак, більшість часу вчені проводять тут.

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Лабораторія в Українському центрі дослідження моря

В українських реаліях наукова лабораторія – це радянського типу кабінетик із ремонтом ще з 90-х, але в цьому Центрі екології моря у такий антураж вписані сучасні дослідницькі прилади від Євросоюзу. На кожен шукали грант або спеціальну програму самі співробітники.

Тут масштабні дослідження можуть розпочатися навіть з малої крапельки води. Тож серед темних закутків інституту є лабораторії різних етапів дослідження. На те, аби розібрати показники по одному фрагменту, іноді потрібно декілька днів.

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Завдяки пробам і з поверхні, і з глибини двох тисяч метрів, біологи зараз можуть встановити всіх риб, що плавали там останні кілька днів. За тими ж результатами визначають і стан води.

Саме в таких умовах провели перше в історії незалежної України комплексне дослідження Чорного моря. Два роки роботи, десятки дорогих аналізів за кордоном і вдалося скласти приблизну карту розселення різних організмів по всьому Чорному морю.

Останні 25 років таких масштабних досліджень не проводилося. Але ми за типом ґрунту визначили типи поселення – там ось мідійні, а там ось – мітілус,

– зазначила керівниця морських біоценозів Світлана Ковалішина.

Виявляється, завдяки промальованій карті можна зрозуміти навіть, де є поклади газу та нафти. Проте не це найважливіше.

Крім того, досліджувалося сміття те, що плавало по поверхні, що у водній товщі і на дні. Категорії сміття – від шматків пластику, пляшок до мікропластику. Саме мікропластик на сьогоднішній день є одним з найбільш небезпечних для всього не тільки моря, але й океану,

– наголосив директор Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін.

Зараз Чорне море сильно змінюється. У ньому зменшується прошарок з киснем та збільшується кількість небезпечного сміття. Однак, дослідивши проблему, вчені можуть створити стратегію розвитку і покращення водних ресурсів. Для цього вже подалися на ще кілька грантів від Євросоюзу.