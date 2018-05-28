16:52
28 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 7°C
  • вівторок
    25°C 14°C
  • середа
    26°C 11°C
  • четвер
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини науки
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Український центр екології моря провів наймасштабніше дослідження за останні 25 років

176 Читать новость на русском

Український науковий центр екології моря – державна структура, що більше половини свого фінансування шукає серед грантів. Недофінансовані дослідники моря навіть змогли вперше за всі роки незалежності провести глобальне дослідження Чорного моря.

Шум прибою, мушлі під ногами. Робоче місце іноді буває і таким, якщо ви досліджуєте море. Однак, більшість часу вчені проводять тут.

Читайте також:  Вчені у незвичний спосіб виміряли температуру води в Антарктиді: їм допомогли тюлені

Лабораторія в Українському центрі дослідження моря
Лабораторія в Українському центрі дослідження моря

В українських реаліях наукова лабораторія – це радянського типу кабінетик із ремонтом ще з 90-х, але в цьому Центрі екології моря у такий антураж вписані сучасні дослідницькі прилади від Євросоюзу. На кожен шукали грант або спеціальну програму самі співробітники.

Тут масштабні дослідження можуть розпочатися навіть з малої крапельки води. Тож серед темних закутків інституту є лабораторії різних етапів дослідження. На те, аби розібрати показники по одному фрагменту, іноді потрібно декілька днів.

Читайе також:  Виникнення життя на Землі: науковці зробили грандіозне відкриття

Завдяки пробам і з поверхні, і з глибини двох тисяч метрів, біологи зараз можуть встановити всіх риб, що плавали там останні кілька днів. За тими ж результатами визначають і стан води.

Саме в таких умовах провели перше в історії незалежної України комплексне дослідження Чорного моря. Два роки роботи, десятки дорогих аналізів за кордоном і вдалося скласти приблизну карту розселення різних організмів по всьому Чорному морю. 

Останні 25 років таких масштабних досліджень не проводилося. Але ми за типом ґрунту визначили типи поселення – там ось мідійні, а там ось – мітілус,
– зазначила керівниця морських біоценозів Світлана Ковалішина.

Виявляється, завдяки промальованій карті можна зрозуміти навіть, де є поклади газу та нафти. Проте не це найважливіше. 

Крім того, досліджувалося сміття те, що плавало по поверхні, що у водній товщі і на дні. Категорії сміття – від шматків пластику, пляшок до мікропластику. Саме мікропластик на сьогоднішній день є одним з найбільш небезпечних для всього не тільки моря, але й океану,
– наголосив директор Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін.

Зараз Чорне море сильно змінюється. У ньому зменшується прошарок з киснем та збільшується кількість небезпечного сміття. Однак, дослідивши проблему, вчені можуть створити стратегію розвитку і покращення водних ресурсів. Для цього вже подалися на ще кілька грантів від Євросоюзу.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
сьогодні, 16:01 Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
Юрій Бутусов 931
Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
сьогодні, 11:57 Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
Блог Медіа 2205
Їжа та комуналка: на що найбільше тратяться українці і чому це важливо
сьогодні, 10:12 Їжа та комуналка: на що найбільше тратяться українці і чому це важливо
Соломія Ніколайчук 1645
Почему мода в
сьогодні, 08:39 Почему мода в "ЛНР" не в моде?
Ольга Черненко 2404
Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
27 травня, 22:00 Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1614
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук