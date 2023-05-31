Омбудсмен шокував кількістю цивільних українців, яких Росія утримує в полоні

Російські окупанти беруть в полон не лише військових, а й цивільних. Влада має дані про полонених українців.

Про це під час брифінгу заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє 24 Канал. Робота з повернення наших людей додому триває.

До теми З полону повернулися 106 українців: це воїни з Бахмутського напрямку

Росія утримує в полоні тисячі цивільних

Лубінець зауважив, що за даними України, Росія вже утримує понад 27 тисяч цивільних заручників.

Це шалена кількість наших громадян, яких росіяни фактично тримають у полоні,

– заявив омбудсмен.

Зокрема, у російському полоні перебуває журналіст Дмитро Хилюк. Уповноважений ВР з прав людини додав, що всі зусилля, яких докладають українська влада, він особисто та інші держоргани, не показали позитивного результату щодо зрушення у цьому питанні.

"Він наразі в Україну не повернувся, на жаль. Казати, що у найближчому майбутньому ми його повернемо, я не буду. Я звик казати реальні справи", – зазначив Лубінець.

Він підсумував, що неодноразово особисто порушував це питання перед російською стороною і порушуватиме його й надалі.

Варто прочитати Росія демонізувала нас, – "Тавр" про необхідність якнайшвидшого повернення азовців з полону

Повернення українців з російського полону: коротко