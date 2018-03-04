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Українці масово загубилися у Карпатах

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Туристи у Карпатах (ілюстрація)
Туристи у Карпатах (ілюстрація) / Соцмережі

Напередодні до співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області надійшло аж три повідомлення про те, що у гірських масивах Рахівського та Міжгірського районів  заблукали туристи.

Відповідну інформацію оприлюднив прес-центр відомства на своєму офіційному сайті.

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Зазначається, що перший випадок стався у Рахівському районі — рятувальникам повідомили, що поблизу полонини Драгобрат під час катання на лижах заблукав 16-річний киянин.

Відтак, до його пошуків було залучено 6 рятувальників Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення та один автомобіль. Також у пошуках допомагали й громадські рятувальники на ратракові (ратрак — спеціальний транспортний засіб на гусеничному ходу, що використовується для підготовки гірськолижних схилів і лижних трас — "24").

У підсумку хлопця вдалося знайти в районі полонини Вурда та доправити до місця, де він зупинився на відпочинок. Підкреслюється, що потерпілий перебував у задовільному стані.

Також цього дня пошуково-рятувальні роботи проводили й рятувальники Воловецького району, оскільки їх сповістили, що у районі гори Гемба втратили орієнтири та загубились двоє чоловіків, які є жителями Львова. Загублених туристів було знайдено у вечері 03 березня.

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Крім того, в цьому ж районі загубились три туристи, що йшли маршрутом село Пилипець – водоспад Шипіт — гора Високий Верх. Як з’ясувалося, це жителька Києва 1999 року народження, тернополянин 1998 року народження і житель містечка Стрий Львівської області 1998 року народження.

До їхніх пошуків було залучено 3 відділення гірських рятувальників. У результаті удень 04 березня туристів було знайдено та доправлено до села Пилипець. До слова, медичної допомоги вони не потребували.

Теги: Новини Львова Новини України ДСНС Новини Закарпаття Подорожі Новини Києва відпочинок Тернопіль
Джерело: 24 Канал
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