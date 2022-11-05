Укренерго вводить погодинні відключення в Києві та 7 областях: де не буде світла 5 листопада

Укренерго знову запровадило погодинні відключення світла на території України. Відповідні обмеження 5 листопада вводять у щонайменше 7 областях нашої держави.

Обмежити споживання електроенергії вирішили з 6 години ранку 5 листопада. Так, вимикати світло планують у:

Києві,

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській,

Сумській,

Харківській,

Полтавській області.

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Навіщо потрібні відключення світла

Графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня. Однак, вимикатимуть електроенергію за певним розкладом, складеним для кожної області окремо.

Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян,

– підкреслили в Укренерго.

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Де знайти графіки відключення світла

Графіки відключення світла оприлюднюють місцева влада та розподільчі компанії. Сайти обленерго можна знайти у соцмережах Укренерго за цим посиланням.

Також графіки можна знайти тут:

графік відключень електроенергії в Київській області;

графік відключень електроенергії в Житомирській області;

графік відключень електроенергії в Чернігівській області;

графік відключень електроенергії в Черкаській області;

графік відключень електроенергії в Сумській області;

графік відключень електроенергії в Харківській області;

графік відключень електроенергії в Полтавській області.

Напередодні в Київській ОВА попередила жителів, що через відключення світла можуть бути перебої з водопостачанням. Тож чиновники радять запастися питною та технічною водою.

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Коротко, що треба знати про відключення світла

Відключення світла довелося запровадити після того, як окупанти почали масовано обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру дронами-камікадзе та ракетами.

Станом на початок листопада військо Путіна пошкодило близько 40 % енергетичної інфраструктури нашої держави. Однак, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що тотальний блекаут нам не загрожує.

Раніше очільник Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що в області може статися повне відключення електроенергії, якщо Росія продовжуватиме ракетні обстріли енергосистеми.

Регіони готуються до можливих відключень світла, встановлюють пункти обігріву. Зокрема, туди привозять і генератори.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що ми можемо бути без світла чи газу, їжі чи води, але без росіян.

Очільник української розвідки Кирило Буданов зауважив, що Кремль використовує зиму, як зброю, аби деморалізувати людей. Однак, українці залишаються сильними, всупереч жорстоким діям російських загарбників.