"Укрзалізниця" публічно розкриває свої фінансові транзакції

ПАТ "Укрзалізниця" повністю відкриватиме інформацію про всі проведені компанією фінансові транзакції для публічного доступу на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Укрзалізниці".

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Виконуючий обов’язки голови ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив, що після запуску системи в роботу "Укрзалізниця" стала першою державною компанією в Україні, котра буде повністю розкривати всю інформацію в повному обсязі про всі фінансові транзакції.

Відтепер завдяки E-Data клієнти, партнери, інвестори, представники ЗМІ та всі охочі зможуть відслідковувати інформацію про трансакції Укрзалізниці на сайті spending.gov.uа,

– йдеться у повідомленні компанії.

Директор з економіки та фінансів ПАТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев зауважив, що на першому етапі компанія завантажить понад 21 тисячу транзакцій за перший квартал 2018 року на загальну суму понад 2,3 мільярда гривень.

"Загалом у 2018 році компанія має намір опублікувати більш ніж 100 тисяч транзакцій на загальну суму понад 10 мільярдів гривень. Таким чином, усі бажаючі матимуть змогу ознайомитися з усією інформацією щодо договорів Укрзалізниці", – зазначив він.

На порталі також буде опубліковано інформацію щодо співпраці "Укрзалізниці" з понад 4 тисячами контрагентів, оскільки в системі E-Data повністю відображається інформація про всі платіжні реквізити.

Нагадаємо, раніше виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євгеній Кравцов пропонує підняти ціну на купе та СВ до ринкової та розділити потяги далекого прямування за категоріями та комфортом.