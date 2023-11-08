Уряд Словаччини заблокував пакет військової допомоги Україні в розмірі 40,3 мільйона євро

Словацький уряд на чолі з новообраним проросійським політиком Робертом Фіцо не затвердив 14-й пакет військової допомоги Україні. Його підготував попереднє керівництво Міністерства оборони Словаччини.

Коментуючи рішення про блокування 14-го пакету допомоги Україні вартістю 40,3 млн євро, прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що "радий" з того, що весь уряд "одноголосно вирішив відмовитись від надання зброї та боєприпасів" Києву.

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Суперечить стратегічним інтересам Словаччини

Водночас прем'єр зауважив, що буде надавати пріоритет гуманітарній та цивільній допомозі Україні.

В 14-му пакеті військової допомоги Словаччина мала передати Україні:

4 мільйони одиниць боєприпасів калібру 7,62 міліметра;

5172 одиниці великокаліберних боєприпасів для гармати калібру 125 міліметрів;

140 ракет для ЗРК "Куб";

8 мінометів;

1200 мін.

Водночас віцеспікер парламенту та лідер партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка наголосив, що припинення військової допомоги Україні суперечить стратегічним інтересам країни.

Допомога Україні, навіть військова допомога Україні, – це не просто якась благодійність, солідарність з країною, яку атакували. Мовиться про нашу (Словаччини – 24 Канал) безпеку,

– зазначив Шимечка.

Крім того, на його думку, рішення уряду завдає шкоди іміджу Словаччини як надійного партнера. Також віцеспікер додав, що підтримка угорського прем'єра "Віктора Орбана та його проросійської політики" це шлях до ізоляції Словаччини "всередині західної спільноти".

Як змінилась позиція Роберта Фіцо щодо підтримки України

Роберт Фіцо, відомий своїми проросійською позицією, очолив уряд Словаччини після того, як його партія Smer-SD перемогла на виборах.

Ще під час своєї передвиборчої кампанії Фіцо виступав проти подовження військової допомоги Україні з боку Словаччини. В цьому його погляди збігаються з позицією прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який, до речі, першим привітав Фіцо після перемоги на виборах в Словаччині.

Одразу після призначення Фіцо заявив, що уряд Словаччини більше не буде надавати Україні військову допомогу. Проте запевнив, що уряд продовжить гуманітарну допомогу.

Пізніше Фіцо змінив риторику та зазначив, що не буде перешкоджати словацьким компаніям постачати зброю та військову техніку Україні.