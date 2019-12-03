00:15
3 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:23, 2 грудня
      Вєсті.UA
      19:27, 2 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      Уряд хоче змінити керівництво "Нафтогазу" та Укренерго: які причини та наслідки

      6
      Чому уряд хоче змінити керівництво "Нафтогазу" та що це одзначає / Фото з відкритих джерел

      В уряді заявили про бажання повністю змінити управління державних компаній "Нафтогаз" і Укренерго. За словами міністра енергетика Олексія Оржеля, таке рішення є політичним, а його мета – залучити до управління стратегічними підприємствами фахівців високого рівня. Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, зі свого боку, таку ініціативу підтримав.

      Зміна керівництва "Нафтогазу" та Укренерго: що про це відомо

      2 грудня міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що незабаром Кабмін змінить керівництво державних енергетичних компаній, зокрема й керівництво "Нафтогазу" та Укренерго. За його словами, чинні керівники можуть взяти участь у конкурсі, якщо у них буде відповідне бажання. Щодо конкурсної основи, Оржель додав, що мета такого кроку – залучити до управління стратегічними підприємствами фахівців високого рівня.

      Цікаво! Тиск на "Нафтогаз": Фаворов розповів про контакти із людьми адвоката Трампа

      "Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва та початку конкурсів на всі стратегічні компанії", – зауважив Оржель.

      За його словами, такі рішення не залежать від взаємин між міністром і керівниками окремих компаній. І ухвалює їх тільки уряд. Водночас посадовець наголосив на важливості ефективного управління державними енергетичними компаніями , передає пресслужба Міненерго.

      Потенційне оновлення керівників і наглядових рад державних компаній є політичним рішенням. Проте, будь-які зміни будуть прийматися за результатами оцінки діяльності та показників ефективності роботи компаній відповідно до процедури. Також потенційні рішення про зміну керівників будуть прийматися за результатами оцінки діяльності кожної з компаній,
      – підкреслив Оржель.

      Зверніть увагу! Зеленський підписав закон про анбандлінг "Нафтогазу": що це означає

      Що кажуть у "Нафтогазі" про майбутню зміну керівництва

      Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що абсолютно нічого поганого немає в тому, щоб вперше за історію компанії професійні та політично незаангажовані люди провели конкурс за міжнародними стандартами та обрали керівника.

      Зрозуміло, якщо це буде чесний конкурс, і обирати будуть дійсно професійно та політично незаангажовані люди. Також зауважу, що конкурс - це справа не одного дня чи навіть тижня. До кінця року його навряд чи можна провести,
      – зауважив Вітренко у своєму фейсбуці. 

       

      Смартфони почнуть зникати через два роки, – президент Qualcomm
      2 грудня
      9797
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Енергетика Міністерство енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      2 грудня , 22:15 Головні новини 2 грудня: нові деталі вбивства сина депутата Соболєва, в Україні засніжило
      Ірина Вихрущ 1478
      2 грудня , 22:00 Володін не сказав щось нове. Росіяни й далі будуть дестабілізувати ситуацію в Україні, – Тука
      Блог Соцмережі 203
      2 грудня , 19:15 Замах на депутата Соболєва: чому випадки замовних вбивств частішають
      Інна Жолобович 1074
      2 грудня , 19:00 Как и минские договоренности: почему нормандский формат может навредить Украине?
      Юрій Шуліпа 925
      2 грудня , 17:30 Тренди зими 2019-2020: що ми будемо носити у новому сезоні
      Юлія Турелик 10449
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук