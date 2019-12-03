Уряд хоче змінити керівництво "Нафтогазу" та Укренерго: які причини та наслідки

В уряді заявили про бажання повністю змінити управління державних компаній "Нафтогаз" і Укренерго. За словами міністра енергетика Олексія Оржеля, таке рішення є політичним, а його мета – залучити до управління стратегічними підприємствами фахівців високого рівня. Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, зі свого боку, таку ініціативу підтримав.

Зміна керівництва "Нафтогазу" та Укренерго: що про це відомо

2 грудня міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що незабаром Кабмін змінить керівництво державних енергетичних компаній, зокрема й керівництво "Нафтогазу" та Укренерго. За його словами, чинні керівники можуть взяти участь у конкурсі, якщо у них буде відповідне бажання. Щодо конкурсної основи, Оржель додав, що мета такого кроку – залучити до управління стратегічними підприємствами фахівців високого рівня.

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"Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва та початку конкурсів на всі стратегічні компанії", – зауважив Оржель.

За його словами, такі рішення не залежать від взаємин між міністром і керівниками окремих компаній. І ухвалює їх тільки уряд. Водночас посадовець наголосив на важливості ефективного управління державними енергетичними компаніями , передає пресслужба Міненерго.

Потенційне оновлення керівників і наглядових рад державних компаній є політичним рішенням. Проте, будь-які зміни будуть прийматися за результатами оцінки діяльності та показників ефективності роботи компаній відповідно до процедури. Також потенційні рішення про зміну керівників будуть прийматися за результатами оцінки діяльності кожної з компаній,

– підкреслив Оржель.

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Що кажуть у "Нафтогазі" про майбутню зміну керівництва

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що абсолютно нічого поганого немає в тому, щоб вперше за історію компанії професійні та політично незаангажовані люди провели конкурс за міжнародними стандартами та обрали керівника.

Зрозуміло, якщо це буде чесний конкурс, і обирати будуть дійсно професійно та політично незаангажовані люди. Також зауважу, що конкурс - це справа не одного дня чи навіть тижня. До кінця року його навряд чи можна провести,

– зауважив Вітренко у своєму фейсбуці.