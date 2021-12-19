Усі будуть залучені, – Данілов розповів, що прописано у Плані оборони України

Олексій Данілов розповів, що у новому Плані оборони України прописані дії кожної інституції. Там мовиться не тільки про Генштаб, Збройні сили та групи, які стосуються сектору безпеки та оборони.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України пояснив, що так зробили тому, що війна – "це справа всіх". Про це посадовець розповів у ефірі 19 грудня.

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У Плані оборони прописані дії багатьох структур

Олексій Данілов розповів, що дбати про безпеку та незалежність країни мають всі громадяни нашої країни. Зокрема пояснив, що у Плані оборони України прописаний детальний план дій кожної інституції та структури.

"Раніше План оборони – це був тільки Генштаб, Збройні сили та групи, які стосуються сектору безпеки та оборони. Цей план оборони — значно ширший документ. Усі відомства, що мають до цього стосунок, вже визначені як структури, які братимуть у цьому участь", – розповів Данілов.

Зокрема пояснив, що мовиться про центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування й інші інституції держави.

Тому що, якщо, не дай Боже, буде війна – це справа всіх. Не може бути так, що один орган буде залучений, а інші будуть спостерігати й дивитись, чим це закінчиться,

– пояснив секретар РНБО.

Данілов пригадав, що саме так було "свого часу, коли Росія через своїх агентів мала тотальний вплив на наш сектор оборони, коли у нас міністром оборони був громадянин Росії, і навіть не один".

До речі, посадовець пояснив, що ті плани, проєкти та стратегії, які починають реалізовувати – будуть дуже корисні, що був всебічний захист нашої країни.

Що відомо про План оборони України

План оборони України ухвалили на засіданні РНБО 15 жовтня 2021 року. Тоді розповіли, що це великий документ над яким працювали майже 2 роки.

Олексій Данілов розповідав, що він чітко дає відповіді на ті виклики, які сьогодні є перед нашою державою.

Саме з його допомогою, за словами Данілова, ми чітко розуміємо, які органи з ким мають співпрацювати у тій чи іншій ситуації. Документ доручив створити Володимир Зеленський.

20 вересня 2021 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт авторства Зеленського про План оборони України.

27 вересня Президент України його підписав. Згідно з ним, мовиться що план передбачає "сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту".

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