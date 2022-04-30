Усіх знайдемо й примусимо відповідати, – Зеленський про окупантів, які вчиняли злочини

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що триває розслідування злочинів російських військових проти українців.

Володимир Зеленський повідомив чітку позицію щодо російських окупантів, яку має Україна.

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За його словами, кожен російський злочинець повинен й обовʼязково буде притягнутий до відповідальності.

"Ким би вони не були та де б вони не ховалися, ми всіх їх знайдемо й примусимо відповідати", – заявив Президент України Володимир Зеленський.

Що ще казав Зеленський про злочини російських військових

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