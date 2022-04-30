Усіх знайдемо й примусимо відповідати, – Зеленський про окупантів, які вчиняли злочини
30 квітня 2022 , 14:38Читать новость на русском
Джерело:Zelenskiy / Official
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що триває розслідування злочинів російських військових проти українців.
Володимир Зеленський повідомив чітку позицію щодо російських окупантів, яку має Україна.
Важливо Росіяни вбили вдвічі більше маріупольців, ніж нацисти за 2 роки під час Другої світової війни
За його словами, кожен російський злочинець повинен й обовʼязково буде притягнутий до відповідальності.
"Ким би вони не були та де б вони не ховалися, ми всіх їх знайдемо й примусимо відповідати", – заявив Президент України Володимир Зеленський.
Що ще казав Зеленський про злочини російських військових
- Володимир Зеленський пригадав, як дізнався про удар росіян по вокзалу Краматорська. Йому прислали фотографію жінки без голови.
- Продовжують знаходити жертв росіян у Київській області. Стало відомо про нове поховання з 900 мирними мешканцями.
- Жахливі злочини росіян проти українців у Бучі, Ірпені та Бородянці сколихнули увесь світ. Проте схоже пережили сотні наших міст.
- Президент України наголосив – жоден росіянин не уникне покарання за злочини проти нашої країни та громадян.
- Світ не може почуватись у безпеці, знаючи, яка кількість ядерної зброї та атомних об'єктів є в Росії. Президент Зеленський зауважив: ставлення росіян до ядерної безпеки можна було побачити по їхніх діях на ЧАЕС та ЗАЕС.
- Маріуполь продовжує героїчно оборонятися під натиском росіян. Місто оточене, але повністю взяти його під контроль ворогу не вдається.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти вивозять у Росію або на окупований Схід громадян України. На жаль, серед них чимало дітей.
До теми – Буча – свідок звірств російських загарбників: дивіться відео