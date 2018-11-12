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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Усик піднявся на третє місце в рейтингу найкращих боксерів світу

      91 Читать новость на русском
      Олександр Усик
      Олександр Усик

      Після ефектної перемоги над Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) піднявся на третє місце в рейтингу кращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією авторитетного видання BoxRec.

      Перемога над екс-чемпіоном світу та дворазовим кривдником Девіда Хея принесла Усику 135 очок, що дозволило Олександру зробити стрибок на п'ять позицій і зайняти в рейтингу BoxRec третій рядок.

      Дивіться також: Усик – Белью: відео бою

      Рейтинг від BoxRec вважається найоб'єктивнішим, так при його складанні не враховується людський фактор і місце в ньому за допомогою спеціальних формул після статистичного аналізу вибирає комп'ютер.

      У першій п'ятірці кращих боксерів світу є і українець Василь Ломаченко, який опустився з четвертого на п'яте місце.

      Нагадаємо, що 11 листопада Усик переміг британця Тоні Белью. У восьмому раунді Белью пропустив потужний удар і впав на ринг. Він намагався підвестися, але суддя зупинив бій.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Василь Ломаченко Спорт Усик – Белью Олександр Усик Бокс
      Джерело: 24 Канал
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