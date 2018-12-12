Усик визнаний найкращим боксером року за версією відомого американського журналу

Український абсолютний чемпіон в першій важкій вазі Олександр Усик був визнаний кращим боксером 2018 року за версією Sports Illustrated.

Протягом останніх 12 місяців Усик виходив у ринг і здобував перемоги над Майрісом Брієдісом, Муратом Гассієвим і Тоні Белью.

Читайте також: Нам допомагають Бог і Анатолій Ломаченко, – Усик про перемоги українських боксерів

31-річний українець за рік зміг об’єднати титули WBC, WBO, WBA, IBF, стати переможцем World Boxing Super Series, а також завоювати пояс журналу The Ring.

Раніше Усик увійшов до четвірки претендентів на отримання нагороди найкращому іноземному спортсмену 2018 року за версією британської BBC.

Після цього український важковаговик піднявся на третє місце в рейтингу найкращих боксерів світу за версією авторитетного порталу BoxRec, випередивши свого співвітчизника Василя Ломаченка.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24