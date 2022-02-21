Уже 4 область: у Росії знову ввели режим НС через "біженців" з Донбасу
Джерело:телеграм-канал Пензенської області
Області Росії продовжують запроваджувати режим надзвичайної ситуації. Таке рішення пояснюють нібито напливом "біженців" з окупованого Донбасу.
Цього разу надзвичайну ситуацію оголосила вже Пензенська область. Рішення набуває чинності з 21 лютого 2022 року.
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Жителів ОРДЛО перевірятимуть на коронавірус
Відповідне розпорядження підписав губернатор регіону Олег Мельниченко. Мовляв, "введення режиму пов'язане з прийняттям у регіоні громадян з псевдореспублік".Зауважте! Евакуйованих у Росію людей із Донбасу лишають напризволяще. Наприклад, понад 30 автобусів із жінками, пенсіонерами та дітьми простояли всю ніч на холоді.
Також у країні-агресорці заявили, що жителям ОРДЛО нададуть розміщення та "всебічну допомогу". Зокрема, у зв'язку з надзвичайною ситуацією в області місцеві органи мають оперативно працювати. Чиновники начебто допомагатимуть з організацією перебування "біженців".
Наприклад, міністерству соцзахисту губернатор області доручив забезпечити умови проживання та харчування. МОЗ же, за словами Мельниченка, має провести медогляд мешканців окупованого Донбасу та навіть тестування на наявність коронавірусу.
Запровадження НС у Росії: що передувало
- На Донбасі триває загострення. Російські найманці активно обстрілюють українські військові позиції та цивільні об'єкти. Проте у псевдореспубліках заявляють, що це ЗСУ начебто готує масштабний наступ на ОРДЛО.
- Саме через це ватажки бойовиків оголосили масову "евакуацію" населення окупованих територій у Росію. Лише з Донеччини окупанти планують вивезти 700 тисяч українців.
- Першою областю, яка оголосила надзвичайну ситуацію через прибуття "біженців" стала Ростовська область. Пізніше подібне рішення ухвалили й у Воронезькій та Курській областях.
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