Уже 4 область: у Росії знову ввели режим НС через "біженців" з Донбасу

Області Росії продовжують запроваджувати режим надзвичайної ситуації. Таке рішення пояснюють нібито напливом "біженців" з окупованого Донбасу.

Цього разу надзвичайну ситуацію оголосила вже Пензенська область. Рішення набуває чинності з 21 лютого 2022 року.

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Жителів ОРДЛО перевірятимуть на коронавірус

Відповідне розпорядження підписав губернатор регіону Олег Мельниченко. Мовляв, "введення режиму пов'язане з прийняттям у регіоні громадян з псевдореспублік".

Евакуйованих у Росію людей із Донбасу лишають напризволяще . Наприклад, понад 30 автобусів із жінками, пенсіонерами та дітьми простояли всю ніч на холоді.

Також у країні-агресорці заявили, що жителям ОРДЛО нададуть розміщення та "всебічну допомогу". Зокрема, у зв'язку з надзвичайною ситуацією в області місцеві органи мають оперативно працювати. Чиновники начебто допомагатимуть з організацією перебування "біженців".

Наприклад, міністерству соцзахисту губернатор області доручив забезпечити умови проживання та харчування. МОЗ же, за словами Мельниченка, має провести медогляд мешканців окупованого Донбасу та навіть тестування на наявність коронавірусу.

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