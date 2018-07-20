В Китаї презентували новий безрамковий смартфон Nokia 6.1 Plus: ціна приємно вражає

Компанія HMD Global лише кілька днів тому презентувала смартфон Nokia X5 і майже одразу анонсувала новий безрамковий ґаджет – Nokia 6.1 Plus. Міжнародну версію моделі X6, призначену для продажу за межами китайського ринку, продемонстрували сьогодні, 20 липня, на презентації компанії.

Про це повідомляє Slash Gear.

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Основні характеристики Nokia 6.1 Plus

Глобальний варіант смартфона отримав деякі відмінності від китайської моделі. В першу чергу, зміни стосуються операційної системи – новинка функціонує на базі чистого Android. Для користувачів це означає відсутність встановленого софта і розширений термін отримання оновлень ОС. Крім того, пристрій буде доступний в єдиній модифікації з 4/64 ГБ пам'яті.



HMD Global випустила міжнародну версію смартфону Nokia X6

В усьому іншому апарат ідентичний Nokia X6 і оснащений 5,8-дюймовим дисплеєм з "монобровою", співвідношенням сторін 19: 9 і роздільною здатністю Full HD + (2160x1080 точок). Під "капотом" новинки розмістився 8-ядерний процесор Snapdragon 636, який працює на частоті до 1,8 ГГц у парі з відеоприскорювачем Adreno 509.



Nokia 6.1 Plus має здвоєний модуль основної камери

Як і Nokia X6, модифікація 6.1 Plus отримала подвійний модуль основної камери з роздільною здатністю 16 + 5 мегапікселів, і фронтальну камеру на 16 мегапікселів. Ємність незнімного акумулятора з підтримкою швидкої зарядки становить 3060 міліампер годин.



Nokia 6.1 Plus буде доступний в двох кольорах

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Ціна та дата релізу Nokia 6.1 Plus

Смартфон буде поставлятися в чорному і білому кольорах корпусу, старт продажів глобальної версії намічений на 24 липня. Першими Nokia 6.1 Plus отримають жителі Гонконгу, роздрібна ціна новинки складе приблизно 290 доларів (близько 7 677).

Презентація Nokia 6.1 Plus – дивіться відео

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