В окупованій Макіївці юнак стрибнув з даху багатоповерхівки на очах у матері: шокуюче відео

На контрольованій проросійськими бойовиками території Донецької області у місті Макіївка у суботу, 15 грудня, загинув підліток – він стрибнув з багатоповерхового будинку, начебто, із саморобним парашутом.

Про це повідомила ТСН.

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Під час виконання смертельного трюку глядачі під будинком фільмували, що відбувається, а згодом опублікували у соціальних мережах. Свідком загибелі юнака стала і його матір.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що хлопцю було 15 років. Він стрибнув з даху недобудованої 14-поверхівки в мікрорайоні "Сонячний". У дописах в спільноті "У Макіївці" з соцмережі "ВКонтакте" вказано, що парашут хлопця був складений неправильно, як неправильною була і техніка стрибка. Хоч хлопець і одягнув шолом – він отримав надто важкі травми і помер.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика та небезпечна поведінка! Особам до 18 років дивитися заборонено.

Утім, якби навіть юнак мав справний парашут, він не зміг би вдало стрибнути: найнижчою допустимою висотою стрибка з парашутом є 70 метрів, тобто удвічі більша, аніж та, з якої здійснювався трагічний трюк. І це мова йде тільки про рятувальний парашут, основний розкривається на ще більшій висоті.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 грудня, помер Дмитро Ружевич – український рекордсмен, який у 13 років став директором приватної бібліотеки у селі Сергіївка Донецької області. А 9 грудня у київському метро померла 9-річна дівчинка: медики впродовж 40 хвилин боролися за її життя прямо на станції "Палац спорту".