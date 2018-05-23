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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

В ООС запевнили, що не забороняють військовим відповідати на обстріли бойовиків на Донбасі

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Командування ООС не забороняє військовим стріляти у відповідь на обстріли проросійських бойовиків
Командування ООС не забороняє військовим стріляти у відповідь на обстріли проросійських бойовиків / Ua.news

Командування Операції Об'єднаних сил не забороняє військовослужбовцям Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь по позиціях проросійських бойовиків на Донбасі. Інформація про відповідну заборону є "вигадкою волонтерів".

Про це в коментарі виданню InfoResist сказав начальник прес-центру ООС Юзеф Венскович.

Таким чином, він спростував заяву військового журналіста Юрія Бутусова про те, що командувач оперативного командування "Схід" Олександр Красноокий забороняє українській артилерії відкривати вогонь у відповідь на обстріл бойовиків з гаубиць та висловлює зауваження підлеглим за участь у перестрілках.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Це домисли якихось волонтерів", – сказав начальник прес-центру ООС.

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Варто зазначити, що інформацію Бутусова про заборону військовим стріляти у відповідь підтвердили ще кілька волонтерів.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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