У США назвали підозрюваного в одному з найбільших в історії ЦРУ витоків інформації

У Сполучених Штатах втановили підозрюваного у масивному витоці інформації Центру кіберрозвідки ЦРУ в 2017 році.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Підозрюваним у передачі секретної інформації сайту WikiLeaks визнали співробітника ЦРУ Джошуа Адама Шульта. Він працював у групі ЦРУ із розробки комп'ютерного коду для розвідки за іноземними супротивниками.

У березні 2017 року сайт WikiLeaks оприлюднив понад 8700 файлів, які розкривали подробиці американського кібершпигунства. Файли містили багато технічних питань, таки як, наприклад, дискусія про "розумні" телевізори завдяки яким можна проводити стеження.

За даними сайту, документи були вилучені з "ізольованої мережі, що має високий рівень безпеки та розташована всередині центру ЦРУ з кібер-розвідки в Ленглі, штат Вірджинія".

Після довгих розслідувань підозрюваний перебуває у в'язниці Манхеттена. За інформацією чинних працівників ЦРУ, цей витік інформації був одним із найбільших в історії управління.