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В Україні діють нові правила перевірки виробників харчових продуктів: що вони означають

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Нові правила перевірки виробників продуктів
Нові правила перевірки виробників продуктів / 24 Канал

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів почала роботу за новими правилами перевірки якості харчових продуктів, які повинні забезпечити здорову конкуренцію та подолати корупцію.

Про це йдеться в сюжеті економічного тижневика "Перша Шпальта".

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Для бізнесу немає нічого страшнішого, ніж візит Держпродспоживслужби, санепідемстанції та різноманітних інспекторів. Підприємці завчасно вносять у свій бюджет постійні витрати на хабарі,
– зазначається у сюжеті.

Проте така практика може залишитися у минулому, оскільки у квітні цього року в Україні вступив в силу Закон "Про нову систему перевірки якості та безпеки харчових продуктів".

Відтепер Держпродспоживслужба без додаткового попередження та з обов’язковою відеофіксацією інспектора може відвідати кафе, ресторан, супермаркет чи саме виробництво з метою проведення перевірки. Штрафні санкції у випадку виявлення порушень можуть сягати до 70 тисяч гривень.

Дивіться відео про нові правила перевірки виробників харчових продуктів:

"Зараз практично в усіх країнах світу працює система управління безпекою харчових продуктів HACCP. Законодавство Європейського союзу, США, Канади, Японії, Нової Зеландії та багатьох інших країн вимагають надійного захисту споживачів від небезпек, які може спричинити харчова продукція. Тепер в цьому списку буде Україна", – згадується в сюжеті.

З 20 вересня 2018 року почнеться перевірка великих підприємств, а з 20 вересня 2019 року почнуть інспектувати малі виробництва. Усі ресторани, кафе та інші підприємства, що працюють з їжею повинні зареєструвати свої потужності. Це можна зробити онлайн, їх також буде перевіряти Держпродспоживслужба.

У нас є рік, щоб підготуватися до цього, документально закріпити кожен процес приготування страви,
– сказав Михайло Носалик, юрист компанії Global Law.

Згідно з новими правилами, перевірки стануть більш прозорими, а правила зрозумілішими.

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Нові правила перевірки якості харчових продуктів можуть лише на краще змінити ситуацію в Україні загалом та у бізнесі зокрема, тож і конкуренція може стати здоровою і корупція неможливою.

Що таке система HACCP? Це перший міжнародний стандарт, на підставі якого можна впровадити і сертифікувати систему менеджменту безпеки харчової продукції. У ньому розглянуті питання інформування, управління системою і контроль ризиків. Стандарт НАССР дозволяє організаціям, що створюють ланцюг поставок, впровадити і сертифікувати систему менеджменту безпеки харчових продуктів. До таких організацій належать виробники кормів та сировини, виробники готових харчових продуктів, транспортні і складські організації, підприємства торгівлі та громадського харчування, виробники обладнання, пакувальних матеріалів, миючих засобів. Система НАССР є науково обґрунтованою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації й контролю небезпечних чинників.

Теги: Новини України Бізнес Законодавство Законопроект
Джерело: 24 Канал
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