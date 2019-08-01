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      В Україні хочуть змінити критерії нарахування субсидій

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      Щоб пенсіонери отримували субсидії, уряд може змінити критерії
      Щоб пенсіонери отримували субсидії, уряд може змінити критерії / Ukrreporter.com.ua

      Кабінет міністрів має змінити критерії визначення отримувачів субсидій, щоб незахищені верстви українців могли отримувати субсидії.

      Про це заявив представник президента в Кабміні Андрій Герус в ефірі телеканалу "1+1". Він пояснив, що право на отримання субсидії втратили пенсіонери похилого віку, що живуть у селах чи райцентрах, з пенсією менше 2 тисяч гривень, у помешканнях яких прописані онуки, які насправді з цими пенсіонерами не проживають.

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      Деякі пенсіонери, які мають прописаних онуків, у минулому році і в цьому не отримували субсидії. Ми хочемо це змінити і уточнити цей критерій, щоб держава їм допомагала,
      – сказав Герус.

      За його підрахунками, це – близько мільйона сімей.

      Герус нагадав, що після зміни критеріїв у 2018 році, кількість отримувачів субсидій скоротилась майже вдвічі – з 7 мільйонів до 3,6 мільйона людей.

      Що таке субсидія? Це допомога для сім'ї на відшкодування її витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, треба звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Там треба подати заяву на отримання пільг, український паспорт, декларацію про доходи та витрати.

      Дізнайтесь, як в Україні нараховують субсидії з травня:

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      Теги: Новини України Новини політики Комунальні послуги Субсидії Кабінет Міністрів України Андрій Герус Володимир Зеленський Гроші Пенсія
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