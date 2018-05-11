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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Україні виявили небезпечну інфекцію

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Дослідення (ілюстрація)
Дослідення (ілюстрація) / Фото з вільних джерел

Медики зафіксували у Харкові в Дергачівському районі випадок дирофіляріозу – небезпечної інфекції, яку переносять комарі.

Про це інформує прес-служба "Харківського обласного лабораторного центру МОН".

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Інфекцію виявили після того, як до місцевої лікарні звернулася жінка зі скаргами на наявність пухлини в області грудної клітини. 

Лікарі виявили інфекцію уже після хірургічного втручання та лабораторних аналізів. Також запровадили комплекс протиепідемічних заходів.

Як запобігти зараженню дирофіляріозом:

– обмежте прогулянки тварин у вечірній час у місця, де багато комарів;
– проводьте профілактичне лікування домашніх тварин;
– поставите спеціальні сітки на вікна та двері, які можуть вберегти від попадання комарів у приміщення.
– знищуйте комарів у місцях виплоду та помешканнях;
– застосовуйте репеленти (хімічні речовини, які відлякують комах, кліщів, гризунів, птахів)

Що таке дирофіляріоз? Це трансмісивне паразитарне захворювання, яке передається через укуси кровосисних комах, здебільшого комарів.

Джерелом інфекції є уражені дирофіляріями собаки, кішки та інші хижаки. Збудником захворювання – тонкі ниткоподібні круглі гельмінти виду D. repens, які викликають підшкірну та очну форми захворювання. В організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть, досягаючи значних розмірів (до 30 см).

Теги: Новини Харкова Здоров'я Здорове життя Медицина Інфекція
Джерело: 24 Канал
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