В Україні виявили небезпечну інфекцію

Медики зафіксували у Харкові в Дергачівському районі випадок дирофіляріозу – небезпечної інфекції, яку переносять комарі.

Про це інформує прес-служба "Харківського обласного лабораторного центру МОН".

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Інфекцію виявили після того, як до місцевої лікарні звернулася жінка зі скаргами на наявність пухлини в області грудної клітини.



Лікарі виявили інфекцію уже після хірургічного втручання та лабораторних аналізів. Також запровадили комплекс протиепідемічних заходів.



Як запобігти зараженню дирофіляріозом:

– обмежте прогулянки тварин у вечірній час у місця, де багато комарів;

– проводьте профілактичне лікування домашніх тварин;

– поставите спеціальні сітки на вікна та двері, які можуть вберегти від попадання комарів у приміщення.

– знищуйте комарів у місцях виплоду та помешканнях;

– застосовуйте репеленти (хімічні речовини, які відлякують комах, кліщів, гризунів, птахів)

Що таке дирофіляріоз? Це трансмісивне паразитарне захворювання, яке передається через укуси кровосисних комах, здебільшого комарів.



Джерелом інфекції є уражені дирофіляріями собаки, кішки та інші хижаки. Збудником захворювання – тонкі ниткоподібні круглі гельмінти виду D. repens, які викликають підшкірну та очну форми захворювання. В організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть, досягаючи значних розмірів (до 30 см).