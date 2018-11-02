В Україні вперше запустили випуск рослинного молока

Вперше на українському ринку з’явиться повністю рослинне молоко. Це вівсяне і гречане молоко. Його можна пити самостійно, або використовувати для приготування страв.

Два ультрапастеризовані напої містять 2,5% жиру і не мають у своєму складі інгредієнтів тваринного походження. Напої можна пити в чистому вигляді або ж додавати в каву і чай. Вони підходять для приготування каш, сухих сніданків, млинців, соусів та інших страв.

Технологія виробництва напоїв – виключно власна розробка української молочної компанії.

За словами директора з маркетингу "Люстдорф" Наталії Веремчук технологи компанії протягом тривалого часу працювали над створенням цих напоїв. Пробували іноземні аналоги, вивчали їх склад, радились з технічними спеціалістами з інших компаній.

Продукт сертифікований знаком V-Label Vegan від європейської спілки вегетаріанців. Як обіцяють, наш аналог має бути дешевшим за закордонні аналоги.

Навіщо потрібне рослинне молоко?Воно зможе замінити звичайне, тваринне, молоко людям з непереносимістю лактози, вегетаріанцям та тим, хто постує.