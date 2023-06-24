"Вагнер" розвертає колони і повертається у польові табори: заява Пригожина

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин вирішив припинити свій заколот. Найманці розвертають колони та повертаються у польові табори.

Пригожин заявив, що його ПВК нібито хотіли розформувати. У пресслужбі голови найманців оприлюднили його звернення, повідомляє 24 Канал.

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Пригожин таки "дав задню"

Ватажок вагнерівців заявив, що вони вирушили на "марш справедливості" 23 червня. За добу найманці пройшли довгий шлях і зупинилися за 200 кілометрів від Москви.

За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців. Зараз наступив той момент, коли кров може пролитись. Тому розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку в польові табори, згідно з планом,

– заявив Пригожин.

Варто зауважити, що сьогодні вранці кремлівський диктатор Владімір Путін говорив із самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком щодо ситуації на півдні своєї країни з ПВК "Вагнера". Під час цих переговорів вони домовилися про співпрацю, тому Лукашенко вийшов на зв'язок із Пригожиним.

"Переговори тривали протягом усього дня. У результаті чого дійшли домовленостей про неприпустимість розв'язання кривавої бійні на території Росії. Євгеній Пригожин прийняв пропозицію президента Білорусі Алєксандра Лукашенка про зупинку руху озброєних осіб компанії "Вагнера" на території Росії та подальші кроки з деескалації напруги", – повідомили у пресслужбі Лукашенка.

Пригожин нібито отримав "абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язання ситуації". Зокрема, мовиться про гарантії безпеки для найманців.

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