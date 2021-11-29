Варіант із вторгненням в Україну – "на столі" у Москви, – Кулеба
Джерело:Посольство України у Латвії
Дмитро Кулеба заявив, що доказів ухваленого Росією рішення напасти на Україну немає. Однак цей варіант перебуває "на столі" у російської влади.
Про це глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю виданню Delfi. Він вважає, що Росія розглядає вторгнення в Україну як одну з альтернатив.
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Кулеба про розгляд Росією вторгнення в Україну
Немає свідчень, що рішення про його реалізацію (вторгнення на українську територію – 24 канал) вже ухвалене в Москві, але такий варіант перебуває у них "на столі",
– заявив Кулеба.
За словами міністра, наразі Київ та його партнери активно працюють над тим, аби "знеохотити" Росію від вибору на користь вторгнення. Цього, впевнений очільник МЗС України, не досягти поступками, а лише потужною політикою стримування.
Можлива ескалація зі сторони Росії: що відомо
- Про те, що Росія готується до розширення агресії щодо України першими повідомили американські ЗМІ, посилаючись на дані розвідки та джерела в адміністрації.
- Згодом інформацію підтвердила і розвідка Міноборони. Там зазначили, що поблизу українського кордону перебувають понад 90 тисяч військових держави-агресорки, а напад можливий вже у січні – лютому 2022 року.
- Відомство визнає, що загроза російського вторгнення – реальна. Проте наголошує, що такі загострення є регулярним, а військові Об'єднаних сил до них повністю готові.
- У США активно готуються до можливого вторгнення Росії в Україну і проводять консультації з партнерами. Швеція, Канада та Німеччина запевняють, що допоможуть за потреби.
- Водночас Росія заперечує будь-яку ескалацію, традиційно звинувачуючи в агресії Україну та партнерів.