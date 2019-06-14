Ваші пси розривали мене як журналіста: Мосейчук влаштувала нову істерику в ефірі – відео

Журналістка і ведуча Наталія Мосейчук вибухнула істеричною заявою в прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу". Вона звинуватила колишню владу у тиску на журналістів та пожалілася на критику юзерів у соцмережах.

Свою гучну промову Мосейчук висловила після виступу Софії Федини, яка є кандидаткою в народні депутати від партії п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність".

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"Ваші відсотки на виборах будуть залежати від того, що ви говорите, вибачте, ротом. Я вас дуже прошу не казати нечисть, не казати "табуретки" на зелених, чи як ви їх там називаєте, не посилайте когось виїжджати з країни, бо це наша країна і ніхто тільки за вашим наказом звідси не поїде!" – сказала Мосейчук.

Вона додала, що після останніх ефірів програми перед президентськими виборами у квітні на неї вилилось чимало критики від українців. Також ведуча звинуватила колишню владу у неповазі до "чесних журналістів".

Боти посилали мене, розповідали, куди я повинна була виїхати, що повинна намазати на хліб, хоча я цього не говорила. Це були спущені ваші пси, які просто розривали мене як журналіста! Ви готові запросити запроданців-журналістів в Україну, які будуть готові виконати будь-яке замовлення влади. І ви ніколи не будете поважати журналістів, які можуть дати вам по зубах,

– додала Мосейчук.

Окрім того, журанлістка обурилася, що в мережі її порівнюють із російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою.

Дивіться відео нової істеричної заяви Мосейчук:

Вододночас, прем’єр-міністр Володимир Гройсман порадив журналістці не звертати увагу на ботів, адже найкращою реакцією на їх провокації є ігнорування.

До слова, раніше Мосейчук влаштувала скандал з журналісткою Яніною Соколовою. Тоді Яніна запитала представника Зеленського руслана Рябошапку, чому кандидат не говорить про війну і чому від нього не чути слів співчуття сім'ям загиблих на війні.

У відповідь на це Мосейчук заявила, що тема війни є для неї дуже болючою. Вона на підвищених тонах згадала "зелену воду, яку п’ють військові на фронті, смердючу гречку, яку вони на цій воді варять, і те, що такі умови – неповага до людей, які повинні бути найбагатшими людьми в цій країні".

Закінчила свою промову Мосейчук емоційним висловлюванням в сторону політиків: "Так горіть ви в пеклі зі своїми співчуттями!".