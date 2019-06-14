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      Ваші пси розривали мене як журналіста: Мосейчук влаштувала нову істерику в ефірі – відео

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      Журналістка Наталя Мосейчук влаштувала нову істерику в прямому ефірі
      Журналістка Наталя Мосейчук влаштувала нову істерику в прямому ефірі / Скрін з відео

      Журналістка і ведуча Наталія Мосейчук вибухнула істеричною заявою в прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу". Вона звинуватила колишню владу у тиску на журналістів та пожалілася на критику юзерів у соцмережах.

      Свою гучну промову Мосейчук висловила після виступу Софії Федини, яка є кандидаткою в народні депутати від партії п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність".

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      "Ваші відсотки на виборах будуть залежати від того, що ви говорите, вибачте, ротом. Я вас дуже прошу не казати нечисть, не казати "табуретки" на зелених, чи як ви їх там називаєте, не посилайте когось виїжджати з країни, бо це наша країна і ніхто тільки за вашим наказом звідси не поїде!" – сказала Мосейчук.

      Вона додала, що після останніх ефірів програми перед президентськими виборами у квітні на неї вилилось чимало критики від українців. Також ведуча звинуватила колишню владу у неповазі до "чесних журналістів".

      Боти посилали мене, розповідали, куди я повинна була виїхати, що повинна намазати на хліб, хоча я цього не говорила. Це були спущені ваші пси, які просто розривали мене як журналіста! Ви готові запросити запроданців-журналістів в Україну, які будуть готові виконати будь-яке замовлення влади. І ви ніколи не будете поважати журналістів, які можуть дати вам по зубах,
      – додала Мосейчук.

      Окрім того, журанлістка обурилася, що в мережі її порівнюють із російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою.

      Дивіться відео нової істеричної заяви Мосейчук: 

       

      Вододночас, прем’єр-міністр Володимир Гройсман порадив журналістці не звертати увагу на ботів, адже найкращою реакцією на їх провокації є ігнорування.

      До слова, раніше Мосейчук влаштувала скандал з журналісткою Яніною Соколовою. Тоді Яніна запитала представника Зеленського руслана Рябошапку, чому кандидат не говорить про війну і чому від нього не чути слів співчуття сім'ям загиблих на війні.

      У відповідь на це Мосейчук заявила, що тема війни є для неї дуже болючою. Вона на підвищених тонах згадала "зелену воду, яку п’ють військові на фронті, смердючу гречку, яку вони на цій воді варять, і те, що такі умови – неповага до людей, які повинні бути найбагатшими людьми в цій країні".

      Закінчила свою промову Мосейчук емоційним висловлюванням в сторону політиків: "Так горіть ви в пеклі зі своїми співчуттями!".

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      Теги: Новини України Новини політики Журналісти ЗМІ Європейська солідарність Скандал
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