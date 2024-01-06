Уже не генерал-майор: Зеленський підвищив у званні главу СБУ

Президент України Володимир Зеленський 6 січня надав нове військове звання голові Служби безпеки України Василеві Малюку. Водночас підвищення отримав і його заступник Олександр Поклад.

У вересні 2023 року український лідер підвищив у званні главу ГУР Олексія Буданова. Тоді він отримав військове звання генерал-лейтенанта.

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Зеленський підвищив у військових званнях

Президент України 6 січня підписав указ про отримання нового військового звання главою СБУ Василем Малюком.

Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василю Васильовичу – голові Служби безпеки України,

– йдеться в повідомленні Офісу Президента.

Указ про призначення нового військового звання Василеві Малюку / Скриншот 24 Каналу

Малюк очолює СБУ з лютого 2023 року. За цей час спецслужба здійснила чимало успішних спецоперацій. Серед них є і другий підрив Кримського мосту у липні 2023 року.

Водночас нове військове звання отримав заступник голови СБУ Олександр Поклад.

Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Покладу Олександру Валентиновичу – заступнику голови Служби безпеки України,

– мовиться на сайті президента.

Указ про призначення нового військового звання Олександру Покладу / Скриншот 24 Каналу

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