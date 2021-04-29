Ватикан відреагував на пропозицію про зустріч Зеленського та Путіна

Папі Римському Франциску невідомо про зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Проте він готовий виступити посередником у цих переговорах.

Адже Папа Римський усіляко підтримує мирні процеси. Про це заявив кардинал Леонардо Сандрі, дипломат Ватикану.

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Він підкреслив, що Папа Франциск міг би долучитися до зустрічі Зеленського і Путіна. Адже вже робив це в інших схожих випадках, аби допомогти примиренню.

Кардинал, зокрема, навів приклад зустрічі Папи Франциска з Аль-Сістані. Це – найвищий іракський мусульманський священнослужитель.

Загалом, коли просять допомоги у сприянні миру та примиренню, Святий Престол не відступає ніколи,

– наголосив Сандрі.

У Ватикані заявили, що Конгрегація не знає про зустріч президентів України та Росії. Проте там вірять, що посередництво Святого Престолу може відбутися у рамках роботи мінської групи.

Чому заговорили про зустріч у Ватикані

В інтерв'ю італійському виданню Зеленський заявив, що зустріч з Путіним потрібна, аби досягнути миру на Донбасі. Він запропонував провести її у Ватикані.

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що кращого місця, окрім Ватикану та Швейцарії, не знайти. Адже усі світові війни вони пройшли в статусі нейтралітету.

Натомість у Путіна цинічно переконують, що мир на Донбасі треба розмовляти не з ними. Там зазначили, що конкретної інформації щодо ймовірної зустрічі наразі не отримували.

Конгрегація Східних церков виконує функції дипломатичного відомства Ватикану. Відповідає за контакти з церквами різних обрядів, які є в єдності з Ватиканом.