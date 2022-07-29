Окупанти лізуть постійно, – Макарук про важкі бої на Харківському напрямку

29 липня 2022 , 22:57
Читать новость на русском

Окупанти все ще хочуть просуватися на Харківщині, проте українські захисники мужньо відбивають атаки ворога.

Дивлячись на російських псевдолібералів, які розповідають, що на Харківському напрямку все нормально, все спокійно, – відверто хочеться задушити. Про це в ефірі 24 каналу заявив громадський діяч та речник InformNapalm Михайло Макарук.

Важливо Звірства росіян викликають лють, – Залужний відреагував на вбивства полонених в Оленівці

Він пояснив, що насправді там йдуть страшні бої. Особливо на Північ від Харкова, де росіяни лізуть постійно.

От вчора Гліб Бабіч загинув, до цього Юрка Гудименка важко поранили. А на якому напрямку ніхто не ставив питання? Там (на Харківському напрямку – 24 канал) важки бої йдуть,
– розповів Михайло Макарук.

"У них там близькість до кордону, що допомагає нарощувати сили. Йде страшне лупилово", – повідомив Макарук.

Він додав, якщо росіян звідти вибити, то плацдарм йде на Купʼянськ, який "перерізаєш" й Ізюмське угрупування окупантів має величезні проблеми.

Дивіться повне відео про ситуацію на Харківщині:

Яка ситуація у Харкові: останні новини

Автор: Марія Лелека