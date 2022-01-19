Важливо, щоб усе було законно, – у Держдепі прокоментували суд над Порошенком

Петру Порошенку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Важливо, щоб у будь-якому судовому розгляді усе було законно.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, він не може докладно коментувати справу щодо п'ятого президента, яку порушили в Україні.

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"Дуже важливо, щоб у будь-якому судовому розгляді, цьому чи іншому, усе було законно, судді були незалежними, щоб було правовладдя, щоб не було ані мазунчиків, ані переслідуваних", – наголосив держсекретар США.

Блінкен також зауважив, що наразі українці мають об'єднатися через загрозу повномасштабного вторгнення Росії, адже Кремль зробить усе, аби поділити українську націю.

Українці мають виступати спільно, хоч які б були їхні політичні погляди та відмінність у цих поглядах,

– наголосив політик.

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Справа Порошенка: головне

Петра Порошенка підозрюють у держзраді. За даними слідства, у 2014 та 2015 роках він зловживав своїм становищем для блокування постачання вугілля з ПАР до України.

Детективи Державного бюро розслідувань намагалися вручити Порошенку повістку, однак він проігнорував їх. Згодом політик поїхав за кордон у "давно сплановану подорож".

Вже 17 січня Порошенко повернувся в Україну. П'ятий президент прилетів літаком з Варшави в аеропорт "Жуляни".

Порошенку у Печерському суді Києва 19 січня обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. П'ятий президент повинен здати усі свої паспорти, не покидати територію України та прибувати на першу вимогу слідчих.

Прокурори просили арешт із заставою у мільярд гривень, а захист Порошенка переконував, що він взагалі не є підозрюваним у справі.

У Державному бюро розслідувань заявили, що оскаржуватимуть запобіжний захід, який обрали Порошенку.

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