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      Вбивство Гандзюк: активісти пікетували АП та офіс "Батьківщини", фото і відео

      24

      Через півроку після нападу на херсонську активістку та чиновницю Катерину Гандзюк та через три місяці після її смерті, друзі Катерини та активісти прийшли під Адміністрацію президента і запитують "Хто ж замовив Катерину Гандзюк?". Їх не влаштовують результати розслідування, адже прізвище жодного замовника на сьогодні офіційним слідством не названо.

      Про це у прямому ефірі розповіла журналістка 24 каналу.

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      Батько Катерини на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства її його доньки голову Херсонської облради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера та двох "БППшників": голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. Та закликав Петра Порошенка та Юлії Тимошенко виключити цих людей зі своїх лав.

      Для мене, батька Катерини, вже немає різниці між замовниками та тими, хто їх весь цей час покривав. Для мене БПП і "Батьківщина" – вбивці моєї доньки,
      – заявив батько вбитої активістки Катерини Гандзюк Віктор.

      Активісти вимагали виключення "БППшників" з партії та звільнення їх з посад. 

      хто замовив катю гандзюк
      Активісти розгорнули банер "Хто замовив Катю Гандзюк"

      хто замовив катю гандзюк
      Вони вимагали викилючення з партій Мангера, Рищука та Гордєєва

      Згодом активісти попрямували під офіс "Батьківщини". Два депутати вийшли до них та зачитали рішення про виключення Мангера з партії. Однак активісти наполягали, аби саме представники партії ініціювали його звільнення з посади. 

      хто замовив катю гандзюк
      Активісти пікетували і офіс "Батьківщини"

      хто замовив гандзюк
      Друзі Катерини наполегливо вимагали звільнення з посад Магнера, Рищука та Гордєєва

      Мангер та Гордєєв заперечують свою причетність. Останній попросив ГПУ та СБУ перевірити заяву Гандзюк. Офіційний підозрюваний в органзації злочину Олексій Левін (Москаленко), якого пов'язують із Мангером, Гордєєвим та Рищуком, за даними слідства перебуває в Домінікані. Його оголошено в розшук.

      Хто вбив Катерину Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала численних опіків і перенесла кілька операцій. Станом на 22 серпня правоохоронці затримали 6 підозрюваних у нападі на Гандзюк, частина з яких зізналась у скоєному.

      4 листопада Гандзюк померла в лікарні. 7 листопада Катерину поховали у Херсоні. Правоохоронці розслідують справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

      За інформацією журналістів та активістів, посередником між організатором і виконавцями вбивства Гандзюк є помічник нардепа від "БПП" Миколи ПаламарчукаІгор Павловський. Останній нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук відкинули такі звинувачення та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського взяли під арешт.

      3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.

      СБУ оголосила в розшук кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка). Левіну оголошено про підозру в організації вбивства Гандзюк, здійсненого групою осіб з особливою жорстокістю, з корисливими мотивами.

      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Катерина Гандзюк Новини Києва Новини Херсона Жертви Пікет ВО Батьківщина Блок Петра Порошенка
      Джерело: 24 канал
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