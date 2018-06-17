22:11
17 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 18°C
  • понеділок
    28°C 18°C
  • вівторок
    28°C 17°C
  • середа
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, сьогодні
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини

Вболівальник з Німеччини їхав на ЧС-2018 у Росію без квитка, але на раритетному тракторі

396 Читать новость на русском
70-річний німецьк приїхав на ЧС-2018 на тракторі
70-річний німецьк приїхав на ЧС-2018 на тракторі / tut.by

70-річний німецький вболівальник приїхав вболівати за рідну збірну на Чемпіонату світу в Росію на тракторі, який старший від нього самого.

Гульберт Вірт подолав на своєму транспорті понад 2,5 тисячі кілометрів, щоб дістатись із Форхгайма, що неподалік від Нюрнберга, до Москви, пише "ТАСС".

Читайте також: ЧС у Росії відзначився черговим конфузом: власник квитка за 33 тисячі простояв гру

Трактор, на якому він приїхав, був випущений 1936 році. Компанію у дорозі йому склав його собака.

Щоправда, на Мундіаль німець їхав без квитка. Перепустку на матч між збірною Німеччини та Мексики йому вручив представники влади Москви, за те, що він розхвалив російські дороги.

Коли я приїхав в Росію, попросив про можливість відвідати цей матч. І уряд Москви мені її надав, за що я дуже вдячний,
– розповів німецький вболівальник.

Збірна Німеччини, яка є чиним чемпіоном світу, у стартовому матчі на ЧС-2018 несподівано програла, мінімально поступившись збірній Мексики.

Теги: Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 Транспорт Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня
сьогодні, 22:00 Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 17
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
сьогодні, 21:00 Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Денис Бігус 291
Привид тероризму, суперPelmeni і гольові трусики для жінок – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 20:30 Привид тероризму, суперPelmeni і гольові трусики для жінок – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
352
Найсмішніші меми тижня: "пухнастий ліфчик" Путіна і голий електорат Тимошенко
сьогодні, 20:01 Найсмішніші меми тижня: "пухнастий ліфчик" Путіна і голий електорат Тимошенко
889
Жорстка відсіч окупантам на Донбасі та несподівана відставка Жебрівського, – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Жорстка відсіч окупантам на Донбасі та несподівана відставка Жебрівського, – топ-5 відео тижня
606
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук