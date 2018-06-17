Вболівальник з Німеччини їхав на ЧС-2018 у Росію без квитка, але на раритетному тракторі

70-річний німецький вболівальник приїхав вболівати за рідну збірну на Чемпіонату світу в Росію на тракторі, який старший від нього самого.

Гульберт Вірт подолав на своєму транспорті понад 2,5 тисячі кілометрів, щоб дістатись із Форхгайма, що неподалік від Нюрнберга, до Москви, пише "ТАСС".

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Трактор, на якому він приїхав, був випущений 1936 році. Компанію у дорозі йому склав його собака.

Щоправда, на Мундіаль німець їхав без квитка. Перепустку на матч між збірною Німеччини та Мексики йому вручив представники влади Москви, за те, що він розхвалив російські дороги.

Коли я приїхав в Росію, попросив про можливість відвідати цей матч. І уряд Москви мені її надав, за що я дуже вдячний,

– розповів німецький вболівальник.

Збірна Німеччини, яка є чиним чемпіоном світу, у стартовому матчі на ЧС-2018 несподівано програла, мінімально поступившись збірній Мексики.