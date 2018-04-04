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Великодні яйця та крашанки: яскраві та прості ідеї для оздоблення

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Як пофарбувати яйця на Великдень 2018
Як пофарбувати яйця на Великдень 2018 / 24 Канал

Фарбовані яйця або крашанки – є невід'ємним атрибутом Великодня 2018. Вони символізують весну і відродження нового життя, а процесу їх створення варто приділити особливу увагу.

І хоч фарбують яйця традиційно у Чистий четвер, напередодні Великодня 2018, визначатися із ідеями для їх оформлення потрібно раніше. Сайт "24" пропонує 10 оригінальних ідей для фарбування, а також рецепти незвичайних "крашанок" у вигляді десерту та морозива.

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Ідеї для фарбування яєць на Великдень 2018

Космічні яйця

Матеріали:
- акрилові фарби
- пензлик або стара зубна щітка
- вода

Як фарбувати:

Пофарбуйте яйця чорною акриловою фарбою. Щоб рівномірно покрити яйце фарбою – використовуйте підставки для яєць.

Як фарбувати яйця на Великдень
Як фарбувати яйця на Великдень

Окремо нанесіть на картон "космічні кольори". Для прикладу, фіолетовий, синій, голубий, золотистий, білий тощо. Оберіть один колір та розпорошіть його на яйце. Це можна робити або пензликом або навіть старою зубною щіткою. Проте наносьте інший колір тільки після того, як висохне попередній шар.

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Яйця на Великдень
Яйця на Великдень: поради для фарбування

Порада: щоб фарба лягала рівно – добре вимийте всі яйця щіткою та милом. Також варто протерти всі яйця спиртовим розчином.

Яйця Tie-Dye

Матеріали:
- харчовий барвник (3-4 кольори)
- паперовий рушник

Як фарбувати:

Помиті та зварені яйця загорніть в паперовий рушник. По периметру яйця нанесіть по каплі харчових барвників різних кольорів.

пасхальне яйце своїми руками
Пасхальне яйце своїми руками: як пофарбувати яйця в різні кольори

Залиште яйце висохнути і тільки тоді розгортайте.

Кольорове пасхальне яйце
Кольорове пасхальне яйце

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Пастельні кольори

Матеріали:
- збиті вершки
- харчовий барвник (кілька кольорів)

Як фарбувати:

Збийте вершки. Краще взяти охолоджені і з найбільшим відсотком жирності. На поверхню маси нанесіть кілька кольорів харчового барвника. За допомогою зубочистки зробіть на поверхні довільні візерунки.

Як пофарбувати яйця на Великдень з допомогою вершків
Як пофарбувати яйця на Великдень з допомогою вершків

Опустіть варені яйця повністю у миску з вершками та провертіть їх кілька разів. Залиште яйця у суміші на 30-40 хвилин. Потім дістаньте і дайте добре висохнути.

Пастельні пасхальні яйця
Пастельні пасхальні яйця – це просто

Порада: перед тим як пофарбувати яйця на Великдень, їх необхідно дістати з холодильника, щоб вони були кімнатної температури. Якщо кинути яйце з холодильника в гарячу воду одразу – шкарлупа може тріснути.

Мозаїка

Матеріали:
- фарба для яєць
- варені нефарбовані яйця

Як фарбувати:

Зваріть яйця та пофарбуйте їх у потрібний колір. Зваріть декілька яєць і не фарбуйте їх. З нефарбованих яєць подрібніть шкарлупу.

Мозаїчне пасхальне яйце
Два в одному – мозаїка і пасхальне яйце

І наклейте ці шматочки на пофарбовані яйця в довільному порядку.

Декор пасхальних яєць
Декор пасхальних яєць

Важливо! Використовуйте клей, який підходить для харчових продуктів.

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Яйця-квілінг

Матеріали:
- папір для квілінгу
- клей

Як виготовити:

Скрутіть маленькі кружечки із паперу для квілінгу. Чим вужчий папір – тим акуратніше буде виглядати яйце. Наклейте елементи з паперу на варене яйце.

Прикраса великодніх яєць
Прикраси великодніх яєць: квілінг – те, що треба

Попередньо яйце можна пофарбувати у потрібний колір.

Як зробити пасхальне яйце: майстер-клас
Як зробити пасхальне яйце: майстер-клас

Солодкі яйця з посипки

Матеріали:
- пасхальна посипка
- клей

Як виготовити:

Посипка може стати в нагоді не тільки для прикрашання паски. Обмажте яйце спеціальним клеєм та обваляйте його в посипці.

Пасхальне яйце своїми руками
Пасхальне яйце своїми руками

Пасхальний декупаж

Матеріали:
- білок
- серветка для декупажу

Як фарбувати:

Виріжте з салфетки потрібний вам малюнок. Збийте білок. Замотайте сухе варене яйце в салфетку та промокніть збитим білком.

Декупаж пасхальних яєць
Декупаж пасхальних яєць: оригінальні ідеї

Залиште добре висохнути.


Декупаж пасхальних яєць: як це зробити?

Порада: щоб уникнути тріщин на шкарлупі додайте у воду половину чайної ложки солі.

"Золоті" яйця

Матеріали:
- фольга золотого кольору
- клей

Як виготовити:

Нанесіть на яйце клей, проте не по всій поверхні, а лише частково. Приклейте фольгу. Пензликом з грубим ворсом очистіть від зайвої фольги.

Золоті яйця до Великодня
Золоті яйця до Великодня

Перед нанесенням фольги – яйце можна пофарбувати у потрібний колір.

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Золоті великодні яйця
Золоті великодні яйця

Мармурова техніка

Матеріали:
- лак для нігтів
- вода

Як фарбувати:

У миску з водою капніть кілька крапель лаку для нігтів. За допомогою зубочистки створіть на поверхні води довільний візерунок.

Оформлення пасхальних яєць
Оформлення пасхальних яєць: стане в пригоді лак для нігтів

Покладіть яйце у воду, щоб лакова плівка повністю покрила яйце. Залиште на 10-15 хвилин, потім дістаньте та залиште висихати.

Як розфарбувати пасхальне яйце
Як розфарбувати пасхальне яйце лаком для нігтів

Замість лаку можна використовувати олійну (художню) фарбу.

Порада: щоб після фарбування яйця блищали – натріть їх рослинною олією.

Техніка омбре

Матеріали:
- харчовий барвник
- вода та ложка/ополоник

Як фарбувати:

Розведіть фарбу у воді та налийте її у стакан. За допомогою ложки чи ополоника опускайте яйце до половини у стакан з фарбою. Робіть це протягом 3 хвилин. Потім підніміть яйце, щоб вода покривало його наполовину ще на 5 хвилин. Так само піднімайте та опускайте яйце.

Ідеї до Великодня своїми руками
Ідеї до Великодня своїми руками: техніка омбре

Останні десять хвилин – зафарбовуйте за таким же принципом лише нижню частину яйця.

Декорування великодніх яєць
Декорування великодніх яєць: техніка омбре

Порада: для дітей варто фарбувати яйця лише натуральними барвниками – буряковим соком, шпинатом, лушпинням цибулини тощо.

І не тільки варені яйця

Вареними курячими яйцями – здивувати когось на Великдень доволі тяжко. А от морозивом чи повноцінним десертом у вигляді яйця – цілком можливо. Пропонуємо вам нескладні рецепти приготування, які ви з легкістю зможете повторити вдома.

Яйце-морозиво

Інгредієнти:
- вода 500 мл
- фруктовий сік з м’якоттю 250 мл
- цукор 200 г
- свіжий лимонний сік 1 ст.л
- пакетик желатину

Пасхальні яйця – не лише варені
Пасхальні яйця – не лише варені

Приготування:

1. Замочіть желатин на 5 хвилин у воді, а потім додайте цукор. Нагрійте рідину на повільному вогні до повного розчинення.

2. Ведіть повільно фруктовий сік. Потримайте ще хвилину на вогні та зніміть з плити. Процідіть через сито, дайте остигнути і додайте лимонний сік.

3. Для форми – можна використовувати пластикові яйця, які продають у дитячих магазинах. Зробіть невеликий отвір, через який будете заливати готову суміш.

Пасхальне яйце-морозиво
Пасхальне яйце-морозиво

4. Після того – поставте яйця з фруктовим морозивом в морозильну камеру щонайменше на 2 години.

Шоколадний десерт

Інгредієнти:
- шоколадні яйця без іграшки
- вершковий сир 150 г
- жирні вершки 130 г
- цукрова пудра 30 г
- лимонний сік 0,5 ч.л
- екстракт ванілі 0,5 ч.л
- вершкове масло 20 г
- свіжий апельсиновий сік 2- г
- абрикосовий джем 1 ст.л

Шоколадні пасхальні яйця
Шоколадні пасхальні яйця: смачно і витончено

Приготування:

1. Обережно зріжте верхівку шоколадного яйця. Якщо краї будуть нерівними – навіть краще, буде здаватися ніби відкололася "шкарлупа". Залиште яйця в холодильнику, а поки готуйте начинку.

2. Змішайте вершковий сир, пудру, лимонний сік і ванільний екстракт. Збийте суміш до однорідності. Окремо збийте охолоджені вершки та обережно введіть у суміш.

3. Дістаньте яйця з холодильнику та акуратно ложечкою наповніть яйця начинкою. Залиште їх у холодильнику на 30-40 хв, щоб начинка добре захолола. А поки приготуйте "жовток".

Шоколадні пасхальні яйця: простий рецепт
Шоколадні пасхальні яйця: простий рецепт

4. Для "жовтка" змішайте вершкове масло, апельсиновий сік та джем. Нагрійте суміш на повільному вогні і постійно помішуйте. Коли маса стане однорідною – знімайте з вогню.

5. У готових яйцях з начинкою зробіть маленьке заглиблення та покладіть туди "жовток".

Автор: Олена Булан
Теги: LifeStyle Здоров'я Великодні свята Публікації Статті паска Здорове харчування Декор і дім
Джерело: 24 Канал
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