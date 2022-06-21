Верещук закликала жителів Херсонської області виїздити через окупований Крим

21 червня 2022 , 04:33

Джерело:

Media Center Ukraine

Ірина Верещук закликала жителів Херсонської області виїздити через окупований Крим. Міністерка пояснила, що це особливо стосується сімей з дітьми.

Відповідну інформацію віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України озвучила 20 червня. Це трапилось після того, як окупанти заблокували виїзд з Херсонщини.

Зауважте Окупанти заблокували виїзд з Херсонщини: хочуть скеровувати людей у Крим

Верещук пояснила, як люди можуть виїхати з Херсонщини

Виїдьте, будь ласка, бо наша армія обов'язково деокуповуватиме ці землі. Наша воля це робити є непохитною. І дуже – дуже важко потім буде відкрити гуманітарний коридор, коли там будуть діти,
– пояснила міністерка.  

Ірина Верещук запевнила, що люди не порушать закон, якщо виїдуть через тимчасово окупований Крим. Міністерка пояснила, що наразі це ледь не єдиний коридор, яким можна виїхати з Херсонщини. 

"Отже, якщо є можливість, виїдьте, особливо, з дітками", – запевнила Ірина Верещук.

Посадовиця пояснила, як можна діяти надалі:

  • як тільки потрапите на територію третіх країн – Європейського Союзу чи інших – треба звернутись в будь-яке консульство або знайти можливість зателефонувати в міністерство;
  • навіть без жодних документів вас впустять всі країни;
  • якщо буде потрібно, ми виготовимо документи, передамо в консульство, де ви будете перебувати. 

Місцева влада закликала людей виїхати з Херсонщини

Очільник Херсонської обласної ради Олександр Самойленко закликав людей евакуюватись з Херсонської області. Адже Збройним Силам України необхідний плацдарм для звільнення міст та сіл Херсонщини.

Посадовець пригадав, що всі бачили, як російські окупанти діяли перед тим, як покидали північ Київщини – Бучу та Ірпінь. Подібну тактику росіяни застосовували, "звільняючи" Маріуполь та майже зруйнувавши місто з 400 тисячами населення.

Саме тому Олександр Самойленко пояснив, що такий сценарій звільнення є неприйнятним для Херсона. 

Так, я сам виступив із таким закликом (виїжджати з тимчасово окупованих територій Херсонщини – ред. 24 канал). Для чого він? Збройні Сили України повинні мати плацдарм для діяльності,
– пояснив глава облради. 

Додав, що не засуджує людей, які евакуйовуватимуться через тимчасово окупований Крим чи вирішать залишитись. 

Останні новини з Херсонщини

Дивіться також – Жданов відповів, чи можуть ЗСУ "відрізати" Херсон від окупантів: відео

 

Автор: Діана Квасневська