Верещук закликала жителів Херсонської області виїздити через окупований Крим
Джерело:Media Center Ukraine
Ірина Верещук закликала жителів Херсонської області виїздити через окупований Крим. Міністерка пояснила, що це особливо стосується сімей з дітьми.
Відповідну інформацію віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України озвучила 20 червня. Це трапилось після того, як окупанти заблокували виїзд з Херсонщини.
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Верещук пояснила, як люди можуть виїхати з Херсонщини
Виїдьте, будь ласка, бо наша армія обов'язково деокуповуватиме ці землі. Наша воля це робити є непохитною. І дуже – дуже важко потім буде відкрити гуманітарний коридор, коли там будуть діти,
– пояснила міністерка.
Ірина Верещук запевнила, що люди не порушать закон, якщо виїдуть через тимчасово окупований Крим. Міністерка пояснила, що наразі це ледь не єдиний коридор, яким можна виїхати з Херсонщини.
"Отже, якщо є можливість, виїдьте, особливо, з дітками", – запевнила Ірина Верещук.
Посадовиця пояснила, як можна діяти надалі:
- як тільки потрапите на територію третіх країн – Європейського Союзу чи інших – треба звернутись в будь-яке консульство або знайти можливість зателефонувати в міністерство;
- навіть без жодних документів вас впустять всі країни;
- якщо буде потрібно, ми виготовимо документи, передамо в консульство, де ви будете перебувати.
Місцева влада закликала людей виїхати з Херсонщини
Очільник Херсонської обласної ради Олександр Самойленко закликав людей евакуюватись з Херсонської області. Адже Збройним Силам України необхідний плацдарм для звільнення міст та сіл Херсонщини.
Посадовець пригадав, що всі бачили, як російські окупанти діяли перед тим, як покидали північ Київщини – Бучу та Ірпінь. Подібну тактику росіяни застосовували, "звільняючи" Маріуполь та майже зруйнувавши місто з 400 тисячами населення.
Саме тому Олександр Самойленко пояснив, що такий сценарій звільнення є неприйнятним для Херсона.
Так, я сам виступив із таким закликом (виїжджати з тимчасово окупованих територій Херсонщини – ред. 24 канал). Для чого він? Збройні Сили України повинні мати плацдарм для діяльності,
– пояснив глава облради.
Додав, що не засуджує людей, які евакуйовуватимуться через тимчасово окупований Крим чи вирішать залишитись.
Останні новини з Херсонщини
- 20 червня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів, що Збройні Сили України відкинули російських окупантів з першої лінії оборони на Херсонщині. Саме тому ворог перемістився на другу та третю лінію оборони.
- Коментуючи контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку, Олексій Арестович пояснив, що до Херсона нашим військам залишилось 15 – 18 кілометрів. Проте радник Андрія Єрмака застеріг, що радіти цьому не варто. Зокрема тому, що війна – це така справа, що 18 кілометрів можна пів року йти. Додав, що надалі буде видно, як все відбуватиметься.
- Натомість окупанти, боячись втратити "контроль" над областю, вдерлись з автоматами в Державний архів Херсонської області та викрали документацію зі списками виборців.
- Відомо, що вороги отримали списки волевиявлення українців на виборах президента у 2019 році.
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