17:30
5 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Публікації Статті
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет

      378 Читать новость на русском
      Чим небезпечний вейп і електронні сигарети
      Чим небезпечний вейп і електронні сигарети / 24 Канал

      Останнім часом багато курців перейшли на вейп, вважаючи, що електронна сигарета більш безпечна для здоров'я. Серед них виявилися і підлітки. Наскільки виправдана така заміна, розповіла дитинолог, дитячий алерголог МС "Добробут" Катерина Ковбаско.

      "Це модно, незвично, круто – парити вейп", – вважають підлітки. Справді, замість сигаретного диму – приємний аромат. Чому б і ні? Але вейп – лише данина моді і бажання наслідувати тим людям, які є для дітей авторитетом. Підлітки дуже швидко потрапляють під вплив оточення, хоча у них немає природної потреби в курінні.

      Читайте також: Плавання і хвороби серця: протипоказання та користь

      Однак багато хто забуває, що як і куріння звичайної сигарети, так і ширяння вейпа викликає нікотинову залежність. Річ у тім, що нікотин діє на курця розслабляючи, тимчасово покращуючи його настрій. Тому цей ефект хочеться повторити.

      via GIPHY

      "За офіційними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна п'ята дитина в Україні курить електронну сигарету", – розповіла лікар. 

      Який склад вейпу

      "Ми не куримо, а паримо. І це не так шкідливо", – переконані багато курців. Але вони забувають про те, що наші легені взагалі не призначені для вдихання як парів, так і диму. Особливо якщо це відбувається регулярно.

      Наприклад, для дорослої людини ми рекомендуємо обмежитися п'ятьма звичайними сигаретами в день, але для організму, що росте – це не показник норми, 
      – розповіла Катерина Ковбаско.

      Якщо говорити про вейпи, то варто знати, що входить в його склад:
      По-перше, це пропіленгліколь – речовина, що міститься в багатьох продуктах побутової хімії. До того ж немає даних, що вона абсолютно безпечна.

      По-друге, в вейпі є гліцерин. Однак на даний момент шляхом досліджень поки не доведено, що відбувається при його згоранні. Тобто що вдихає людина? Чи виділяються шкідливі речовини чи ні?

      По-третє, до складу вейпу входять ароматизатори, які можуть викликати алергію. Крім того, людина сама вибирає різні добавки для вживання. Курці просто забувають: все, що потрібно легеням – це чисте повітря.

      Електронні сигарети
      Шкода від електронних сигарет

      Парування вейпа викликає таку ж залежність, як куріння звичайної сигарети, прийняття наркотиків або алкоголю. І чим раніше дитина починає курити (парити), тим швидше виникає звикання
      – зазначила лікар.

      Читайте також: Тунельний синдром кисті – офісна хвороба ХХІ століття: якої шкоди може завдати комп'ютерна мишка

      Чи шкідливі електронні сигарети

      Якщо вибирати між звичайною сигаретою і вейпом, то другий варіант буде менш шкідливий, але сказати, що від електронної сигарети курець отримує більше користі, не можна. Тим паче, якщо це підліток.

      Потрібно розуміти, що ще немає достовірних даних і серйозних досліджень, які б підтвердили: так – обирайте вейп. Замінники звичайної сигарети запустили в масове виробництво в 2000 роках. А в 2013 вони з'явилися в пострадянських країнах. Тому поки не існує якихось довгострокових прогнозів. Проте якщо запитати лікаря, що краще, то будь-який медик відповість: "Кинути палити".

      Шкода від вейпу
      Чим небезпечний вейп

      Рекомендації лікаря батькам підлітків, які курять вейп

      "Я б порадила батькам записати підлітка в спортивну або будь-яку іншу секцію, щоб він виявився в психологічно здоровому колективі, де у дітей зовсім інші інтереси. Необхідно зайняти його час, тобто має з'явитися якийсь здорове захоплення, яке зацікавить дитину. Разом з тим дуже важливо прислухатися до його думки, адже найчастіше те, що подобається батькам і дітям – зовсім різні речі. І бажано проводити більше часу з дітьми. Як правило, вони обділені увагою дорослих", – зазначила Катерина Ковбаско.


      Дитинолог, дитячий алерголог МС "Добробут" Катерина Ковбаско.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Автор: Олександр Бевза
      Теги: Публікації Статті Здоров'я Здорове життя Медицина тютюн
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про що свідчить зростання депозитних вкладів
      сьогодні , 17:00 Про що свідчить зростання депозитних вкладів
      Блог Медіа
      Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      сьогодні , 08:57 Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      Євгенія Мазур
      Безкарність вбиває: найгучніші напади на активістів за останні роки
      сьогодні , 16:30 Безкарність вбиває: найгучніші напади на активістів за останні роки
      Євгенія Мазур
      Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
      сьогодні , 16:18 Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
      Олександр Бевза
      Для чого Порошенко оточує себе людьми, які вірно служили режиму Януковича
      сьогодні , 15:30 Для чого Порошенко оточує себе людьми, які вірно служили режиму Януковича
      Олександра Дрік
      Нові правила захоронення: родичі чекатимуть кілька тижнів, щоб поховати померлого
       6 березня , 20:02
      Реєстрація автомобіля у 2018 році: скільки платити
       5 січня , 14:00
      Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць
       28 травня , 19:02
      Невиправдана Надія, або Що робитиме Тимошенко з "проблемою Савченко"?
       26 жовтня 2016 , 19:01 3
      Дівчата-копи: що приховує реформа поліції
       4 серпня 2017 , 09:00
      Цирковий переворот: що спільного між Порошенко та генералом Скоропадським
       29 квітня , 11:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук