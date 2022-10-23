Які перспективи в Бориса Джонсона повернути посаду прем'єра Британії: відповідь політолога
Борис Джонсон вирішив повернути собі колишнє крісло прем'єра Британії. Згідно з повідомленнями в ЗМІ він вже набрав необхідні 100 голосів серед партійців, щоб взяти участь в політичних перегонах.
Опонентом Джонсона виступає Ріші Сунак, який представляє потужне промислове крило Великої Британії. Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк.
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Джонсон – один з топових кандидатів
За його словами, в Британії є глибокі проблеми спричинені виходом країни з Європейського Союзу (Brexit). Вони стосуються торгово-економічної діяльності, зокрема податкової сфери. Так, тепер країна має сплачувати за рух товарів між Британією та Євросоюзом.
Наслідки Brexit були дуже потужними й Ліз Трасс не змогла з ними впоратися та втримати ситуацію. Наразі складно судити, чи зможе Борис Джонсон покращити ситуацію, але він є одним з топових кандидатів на посаду британського прем'єра. Крім того, нам дуже вигідна його перемога, бо ми знаємо політику Бориса Джонсона щодо України.
Обирати чи не обирати Бориса Джонсона будуть вирішувати консерватори, тобто парламент – партія, яка отримала кредит довіри від населення й вони будуть думати своїми рамками – фреймом проблем Британії, а не України,
– зазначив політолог.
Семенюк припустив, чи зможе Джонсон повернути крісло прем'єра: дивіться відео
Вибори прем'єра Британії: що відомо
- 20 жовтня прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про рішення піти у відставку. Вона пробула на посту всього 5 тижнів і цей час лише поглибила політичну та економічну кризу в країні, повністю втратила підтримку своєї фракції та популярність серед британців.
- Борис Джонсон перервав свій відпочинок на Карибах і терміново повернувся до Британії. Він вступив у політичну боротьбу за крісло британського прем'єра й вже отримав 100 голосів, необхідних для участі у виборчих перегонах.
- Колишній британський прем'єр провів таємничі перемовини зі своїм опонентом Ріші Сунаком, який є його однопартійцем. Ймовірно, вони обговорювали можливе об'єднання сил.
- Водночас голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко вважає, що Джонсон не є фаворитом на те, щоб стати прем'єром Великої Британії. Божко зазначив, що Джонсону заважає попередній досвід перебування на цій посаді. А отже головним фаворитом перегонів є суперник Ліз Трасс – Ріші Сунак.