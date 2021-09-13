Вибори до Держдуми: окупанти запустять безкоштовні поїзди в Росію

Бойовики самопроголошеної "республіки" на окупованій Росією частині Донбасу запустити безкоштовні залізничні перевезення. Це зробили для того, щоб жителі ОРДО голосували на російських виборах до Держдуми.

Причому скористатись "можливістю" зможуть тільки люди, які мають російські паспорти. Їх везтимуть у день виборів до кордонів з Росією.

До теми Гібридна анексія і примусова паспортизація: як Путін використовує Донбас для виборів до Держдуми

Окупанти запустять безкоштовні поїзди для голосування на виборах до Держдуми

Жителі Ясинуватої, Макіївки, Харцизька, Зугреса, Іловайська, Амвросіївки, які не зареєстровані на дистанційне електронне голосування, можуть записатися на безкоштовний залізничний рейс в так званих місцевих інфоцентрах,

– мовиться у повідомленні.

Причому курсування пасажирського поїзда № 619/620 Ясинувата – Успенська – Ясинувата з 17 по 19 вересня тимчасово скасували.

До речі, 10 вересня правозахисники розповіли, що жителів ОРДЛО з паспортами Росії повезуть для голосування автобусами в Ростовську область.

Коротко про вибори до Держдуми Росії та залучення жителів ОРДЛО

19 вересня 2021 року відбудуться вибори до Держдуми Росії. Щоб залучити жителів ОРДЛО, Кремль масово видавав їм російські паспорти.

Згодом у Росії проєктом постанови ЦВК жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, дозволили голосувати на виборах у Держдуму.

Проголосувати на незаконних виборах можна онлайн, попередньо зареєструвавшись.

Верховна Рада проголосувала за звернення до світової спільноти через підготовку виборів до Держдуми Росії на окупованому Донбасі та у Криму. Парламентарі закликали визнати це голосування нелегітимним.