Подоляк прокоментував, чи знизиться допомога від США після виборів до Конгресу

США мають повне право контролювати надання допомоги, яку отримує Україна сьогодні. Водночас якщо США залишаються світовим лідером, вони продовжать підтримувати ЗСУ.

Україна перетворилася на новий символ демократії й боротьби з авторитаризмом, що впливатиме на майбутні рішення у Вашингтоні. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Радник керівника ОП зазначив, що у США наразі триває дискусія щодо того, як витрачати гроші платників податків, що є "нормальним процесом".

Слід зрозуміти, що для США репутаційно важливо, щоб Україна перемогла, тому що Україна – це символ демократії, правил та цінностей, за якими стоять США. Тому абсолютно не буде потреби зменшувати допомогу Україні. Навпаки – буде потреба збільшити цю допомогу, тому що Україна демонструє вкрай ефективне планування військових операцій,

– переконаний Подоляк.

За його словами, Україна доводить, що вона може протистояти "такому монстру як Росія" у військовому сенсі.

"Тому вкрай вигідно вкладатись у таку країну. Інша справа – можна збільшувати обсяги контролю й придумувати інші його формати, робити його жорсткішим тощо. Немає сенсу про це говорити, бо це буде рішення США і вони мають повне право контролювати, як ми використовуємо ту допомогу, яку вони нам дають, у тому числі зброю", – додав чиновник.

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На його думку, на сьогодні немає жодних ризиків того, що США перестануть бути провідним гравцем світової політики. Тому він переконаний, що "стояти поруч з Україною – це й означає бути лідером", який приймає ключові рішення.

"Україна не сама по собі воює. Україна має отримати всю підтримку, тому що це підтримка всієї демократії як концепції, Росія має програти, тому що вона є символом авторитаризму і дуже агресивної експансії. Україні можуть довіряти і її можуть перевіряти, але принципово, щоб Україна виграла", – резюмував Подоляк.

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