"Путін підійматиме ставки": чого очікувати від диктатора напередодні виборів
Так звані "вибори" президента Росії відбудуться 15 – 17 березня. До них кремлівський диктатор Владімір Путін продовжить розповідати своїм виборцям про нібито "війну з НАТО" та "братні народи".
Риторика Путіна напередодні "виборів" не зміниться. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.
Читайте також "Накладки неминучі": Пєсков раптово визнав, що війна проти України йде не по плану
"Він буде підіймати ставки та ще більше говорити, що він нібито "воює з країнами НАТО", що це "війна з колективним Заходом", що він ніколи нічого "не мав проти України", про "братні народи". Риторика Путіна не змінюється", – припустив політолог.
До "виборів" планують кампанію проти України
Ігор Чаленко зазначив, що у Росії триває прихована мобілізація. Щомісяця набирають приблизно 50 тисяч окупантів. Ворог планує кампанію проти України, але йому не вдасться нічого зробити.
Очевидно, що до "виборів" Путіна вони будуть намагатися зробити якусь невеличку кампанію щодо України. Але скільки б вони не ставили собі дедлайнів щодо захоплення чи окремих населених пунктів, чи цілих регіонів, у них це ніколи не виходило. Чому має вийти зараз?
– підкреслив він.
Президентські "вибори" у Росії: головне
- 8 грудня 2023 року кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що балотуватиметься на наступних так званих "виборах" президента Росії. Він пояснив своє рішення тим, що його нібито "просили про це люди", а також, що нібито сьогодні "інакше не можна". Новий президентський термін стане для нього п'ятим.
- Крім того, російська ЦВК оголосила, що голосування проходитиме й на окупованих територіях України. У розвідці Великої Британії вважають, що у такий спосіб Путін хоче створити враження нібито "легітимності" вторгнення на чужу територію. Очевидно, російська окупаційна адміністрація вдаватиметься до фальсифікації виборів та залякування українців.
- Так званий глава Кремля вже подав документи до ЦВК. Згідно з правилами, для того, щоб балотуватися, Путін мав створити групу виборців, яка його підтримуватиме, кількістю не менше 500 осіб. Збори групи пройшли 16 грудня 2023 року, де учасники одноголосно підтримали Путіна.