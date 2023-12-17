Навіщо Путіну вибори президента на окупованих територіях: пояснення розвідки Британії
Джерело:Міноборони Британії
Російська ЦВК оголосила, що голосування на виборах президента Росії проходитиме й на окупованих територіях України. Розвідка Британії переконана, що Путін таким чином вкотре хоче створити враження "легітимності" вторгнення на чужу територію.
Вибори президента Росії заплановані на березень 2024 року. Однак ні про яку законність "виборів на окупованих землях" не може йти й мови.
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Путін знову грає в "закон"
Центральна виборча комісія Росії 11 грудня заявила, що голосування на президентських виборах відбудеться й на окупованих територіях України. Мова йде про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України.
Раніше Росія вирішила залучити окуповані регіони й до регіональних виборів, що відбулися у вересні 2023 року. Розвідка Британії зазначає, що, як і тоді вибори, голосування за президента Росії там не буде ані вільним, ані чесним.
Російська влада майже напевно бачить досягнення "правильних" результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки вони хочуть створити враження легітимності вторгнення Росії,
– зазначили у Міноборони Британії.
Російська окупаційна адміністрація майже напевно вдаватиметься до фальсифікації виборів і залякування українців. Це потрібно окупантам задля того, щоб забезпечити перемогу російського президента Володимира Путіна в регіонах зі значною перевагою.
Вибори президента Росії
- Владімір Путін 8 грудня вже очікувано оголосив, що вкотре висуває свою кандидатуру на пост президента Росії. Цьому процесу додали особливого пафосу, бо його просив так званий "речник парламенту" окупованої частини Донецької області Артьом Жога. За його словами він висловив бажання "народу Донбасу".
- Група виборців вже підтримала самовисування Путіна – його "підтримка" налічує близько 700 людей. Також у мережі опублікували список, хто ж вирішив доєднатися до "команди Путіна". У ньому, наприклад, можна знайти контрабандиста, забудовника окупованого Маріуполя, воєнкорів та навіть співаків.
- На з'їзді партії "Єдіная Росія" підтримали кандидатуру Владіміра Путіна – рішення було одноголосним. Також диктатор виступив з промовою, де розповідав, що Росія "повинна бути сильною" і прийматиме всі рішення самостійно, "без чужих підказок з-за кордону".