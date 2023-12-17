Навіщо Путіну вибори президента на окупованих територіях: пояснення розвідки Британії

Російська ЦВК оголосила, що голосування на виборах президента Росії проходитиме й на окупованих територіях України. Розвідка Британії переконана, що Путін таким чином вкотре хоче створити враження "легітимності" вторгнення на чужу територію.

Вибори президента Росії заплановані на березень 2024 року. Однак ні про яку законність "виборів на окупованих землях" не може йти й мови.

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Путін знову грає в "закон"

Центральна виборча комісія Росії 11 грудня заявила, що голосування на президентських виборах відбудеться й на окупованих територіях України. Мова йде про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України.

Раніше Росія вирішила залучити окуповані регіони й до регіональних виборів, що відбулися у вересні 2023 року. Розвідка Британії зазначає, що, як і тоді вибори, голосування за президента Росії там не буде ані вільним, ані чесним.

Російська влада майже напевно бачить досягнення "правильних" результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки вони хочуть створити враження легітимності вторгнення Росії,

– зазначили у Міноборони Британії.

Російська окупаційна адміністрація майже напевно вдаватиметься до фальсифікації виборів і залякування українців. Це потрібно окупантам задля того, щоб забезпечити перемогу російського президента Володимира Путіна в регіонах зі значною перевагою.

Вибори президента Росії