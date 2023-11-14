Робить це демонстративно: чому Путін зволікає з висуненням кандидатури на вибори

Путін досі не оголосив про свою кандидатуру на вибори президента Росії у 2024 році. Він зараз йде на традиційний для себе крок.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що Путін ніколи не спішив з оголошенням своєї кандидатури на вибори. Інші учасники переважно швидше це робили.

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Ніхто не вірить в ці вибори

Так Путін демонструє, що він – зовсім інший кандидат. Йому не потрібно хвилюватися через тонкощі роботи тамтешньої центральної виборчої комісії та інші бюрократичні процедури. Його кандидатуру і так затвердять.

В Путіна ще купа часу. Він зазвичай робить це в останні дні, показуючи, що він – зовсім окремий кандидат. Чому інші подають раніше? Бо ЦВК потрібно перевірити документи; є час, щоб виправити помилки. В Путіна такої небезпеки немає. Його і так зареєструють,

– розповів Жирнов.

Зверніть увагу! Аналітики ISW вважають , що Кремль хоче "намалювати" Путіну близько 80% підтримки. Але для цього йому потрібен певний спокій у суспільстві, тому там не наважуються піти на загальну мобілізацію.

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Росія при Путіні стала божевільною країною. І зрозуміло, що вибори там – звичайна фікція. Жоден росіянин не вірить в них.

Росія при Путіні – великий божевільний будинок. Але цей будинок напав на вас, вбиває людей і погрожує світу ядерною катастрофою. Всі ці інші "іграшки" – "вибори", "підтримка" і так далі... Жоден росіянин в здоровому глузді не вірить в ці вибори,

– зазначив Жирнов.

Вибори в Росії: коротко