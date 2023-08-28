Погана копія Єльцина: Путіну шукають опонентів на вибори не молодше 50 років

Наступного року у Росії мають відбутися президентські вибори. Аби Путін не виглядав старим дідом, у Кремлі вирішили не реєструвати кандидатів молодших за 50 років. Таким чином російський диктатор хоче створити ілюзію для себе та свого оточення, що він ще живий.

Про це 24 Каналу відзначив офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Путіна не цікавить результат у цих виборах, а винятково його вигляд.

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У погоні за молодістю

Не молодше 50 років – такий критерій для кандидатів обрали в адміністрації президента, щоб у виборців ненароком не склалося враження, що Путін вже не та людина, яка "приходила з твердою рукою до влади". Про це пише видання "Медуза" з посиланням на власні джерела.

"Не знаю чи буде виконана ця настанова, але чого зупинятися? Можна й 70 років, або 80, щоб інші виглядали старими дідуганами. Путін хоче для себе і найближчого свого оточення виглядати таким самим Путіним – молодцюватим, живим, яким він був на початку своєї каденції", – підкреслив офіцер ЗСУ.

Тарас Березовець про підготовку Путіна до виборів: дивитись відео

Тоді у 1999 році його опонентом був Борис Єльцин. І на його фоні Путін мав досить виграшний образ.

А зараз у 2023 році Путін сам перетворився на погану копію Єльцина – така собі розвалина. Тому цілком природньо, що він робитиме все можливе. Реєструватиме кандидатів свого віку, або максимально близьких до свого віку,

– додав Березовець.

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