Президентські вибори-2019: великий виборчий марафон на 24 каналі

У день виборів 31 березня на 24 каналі – великий виборчий марафон. Вже з 7 ранку журналісти телеканалу чергуватимуть на виборчих дільницях по всій країні, у штабах кандидатів та ЦВК, аби оперативно розповідати, як голосує країна.

О 18:00 телеканал розпочинає великий виборчий марафон, який триватиме півтори доби. Ведучі каналу – Артем Овдієнко, Дарія Кудімова, Леся Вакулюк, Ілона Довгань, Тетяна Кругова та Кароліна Король – разом з лідерами думок, політиками та самими кандидатами в президенти будуть в прямому ефірі стежити за ходом голосування та подіями в день виборів і обговорювати результати народного волевиявлення.

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Одразу після закриття виборчих дільниць, о 20:00, 24 канал оголосить результати Національного екзит-полу. В прямому ефірі в студії їх прокоментує Олексій Гарань, науковий директор Фонду Демократичні ініціативи.

В ніч виборів 24 канал покаже ексклюзивні кадри з життя політиків, які претендують на президентське крісло. Щоб розказати захоплюючі факти про них, журналісти каналу з’їздили на батьківщину кандидатів і відшукали їх родичів, друзів і знайомих. Ми покажемо і розкажемо, якими знають і пам’ятають кандидатів у їхніх рідних містах.

У день виборів 24 канал проведе великий виборчий марафон: дивіться анонс