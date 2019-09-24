15:47
24 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін піднімає бойовий дух армії. Сматріни нєвєсти для Пині
      Вєсті Кремля
      21:58, 23 вересня
      Вєсті.UA: Підвищення зарплат Шредінгера. Нє віноват Труба, Портнов сам прішол
      Вєсті.UA
      19:55, 23 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ

      Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва

      246 Читать новость на русском
      Вибори мера Києва – прогноз, хто має шанси стати мером Києва
      У кількох кандидатів майже однакові шанси стати мером Києва / 24 канал

      Після того, як уряд звільнив Віталія Кличка з посади голови Київської міськдержадміністрації, в політичних колах заговорили про дострокові вибори мера столиці. Начебто вже проводились дослідження, згідно з якими найбільшою підтримкою у киян користуються Сергій Притула, Віталій Кличко та Олександр Ткаченко.

      Коли очікувати на вибори в столиці та хто має найбільші шанси стати мером – розповідають журналістці 24 каналу експерти.

      В пошуку ідеального кандидата

      Наразі ситуація з виборами мера столиці така: хто б їх не виграв, але фактично керуватиме Києвом все одно представник команди Зеленського.

      Важливо: Коли вибори мера Києва та інших міст: дата

      Адже новий проєкт закону про столицю передбачає надання дуже широких повноважень голові міськадміністрації. Вочевидь, це будуть різні люди. 

      Зеленський навіть не підписав указ про звільнення Кличка, він тримає його у "підвішеному" стані, поки вони намагаються кулуарно торгуватись,
      – вважає директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк.

      Якщо мером стане не представник влади, тоді, враховуючи велику провладну фракцію в майбутній столичній міськраді й широкі повноваження голови міськадміністрації, вони зможуть заблокувати "незручного" мера. Тож меру працюватиметься вельми непросто. Хоч шанси на перемогу в дочасних виборах у інших кандидатів є. Серед найімовірніших кандидатів на цей пост називають Віталія Кличка, Сергія Притулу та Олександра Ткаченка. 

      Чи будуть перевибори в Києві, дивіться тут:

      Наразі, згідно з опитуваннями, Кличко випереджає Ткаченка, незважаючи на високий рейтинг "Слуги народу". Через це персона Ткаченка остаточно не погоджена як кандидата від влади, бо хоч він і є представником медійної сфери, але не дуже популярний серед киян,
      – зазначає директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов.

      Власне, через такий не дуже "переможний" рейтинг Ткаченка у провладній партії досі шукають інші кандидатури на мера столиці. Серед таких розглядається й персона ексчлена "Самопомочі" Сергія Гусовського. Ходять розмови, що він веде активні перемовини з Офісом президента. З часом можуть з'являтись й інші прізвища, зокрема, називають Андрія Пальчевського.

      Думка політолога: Кличко чинить опір дуже серйозно

      Загалом, київські міські вибори, незалежно від результату, покажуть падіння рейтингу партії влади і "Слуги народу". Це буде вперше після парламентських виборів. Адже Київ – досить специфічне місто. Так, на парламентських виборах перемогу отримали кандидати від "Слуги народу", зокрема, на мажоритарних округах, але так сталось через відсутність домовленостей між іншими політсилами. Те, що у попередній кампанії балотувались окремо представники від "Голосу", "Європейської солідарності", "Батьківщини" й забезпечило перемогу "Слуги народу".

      Якщо збережеться двотурова система, то зовсім не гарантована перемога кандидата від Зеленського. Крім того, за пропорційною частиною ми побачимо досить високі показники, крім партії влади, у "Голосу", "Батьківщини", "Європейської солідарності" й навіть можливого проєкту Кличка (ймовірно це буде "Удар"),
      – вважає Андрій Юсов.

      Шанси трьох

      Щодо шансів на посаду мера, поки що лідерами цих можливих перегонів називають Сергія Притулу, Віталія Кличка та Олександра Ткаченка.

      КМДА, дочасні вибори мера
      Київ очікує на дочасні вибори мера / Фото 24 каналу

      Виключати шанси Сергія Притули точно не можна. Хоч він і комік та представник шоубізнесу, проте виглядає цілком самостійним, респектабельним та освіченим політиком, який може сподобатись людям. Він не сприймається таким вже й легковажним. В жодному своєму інтерв'ю, де він говорив як волонтер, громадський активіст чи представник політичної сили, Притула не дозволяв собі легковажних грубощів, нехтування зовнішньополітичних питань. У нього абсолютно логічне мислення і публічна позиція.

      Цікаво: Виграти у Кличка може навіть Притула, – Лещенко про дочасні вибори мера Києва

      Нинішній мер Києва Віталій Кличко теж має всі шанси переобратись на другий термін. Проблема для Кличка буде в тому, що ця перемога може виявитись для нього суто формальною, оскільки більшість в майбутній міській раді він, майже точно, не зможе зібрати. Водночас, зараз у нього немає політичної сили, яку можна повести до міської ради.

      Юридично "Удар" все ще існує, але фактично ця партія не функціонувала тривалий період. Взагалі, це не дуже публічна історія, ми пам'ятаємо як Кличко очолював "Солідарність" і "Удар" в неї влився і вони об'єднались, начебто. Щоправда, потім з'ясувалось що не влився, а його "заморозили",
      – пояснює Юсов.

      Таким чином, діючої партії у Віталія Кличка немає. Якщо він почне нашвидкоруч збирати команду, до неї потраплять активні учасники бізнес-процесів у Києві (представники забудовників, депутати-гречкосії та інші). Це ті люди, які допоможуть забезпечити активну кампанію і, можливо, навіть потрапити в Київраду, але це не буде справді команда Кличка. Якщо в такий спосіб вона формуватиметься, то "міцні господарники" одразу підуть домовлятись напряму з очільниками міської, обласної адміністрації, тобто тими людьми, які зможуть їм гарантувати продовження роботи бізнесу, захист від правоохоронних органів і матимуть реальну повноту влади.

      Віталій Кличко, дочасні вибори
      Шанси переобратись мером столиці у Кличка високі / Фото GettyImages

      Щодо Ткаченка – швидше не стільки він не вирішив, чи балотувати на мера столиці, скільки по ньому не визначились. У його постах у Фейсбуці та інтерв'ю все частіше лунає столична проблематика. Вочевидь, для нього ця посада – бажаний сценарій. На думку Андрія Юсова, для фігури його калібру бути просто народним депутатом вже точно замало. Адже раніше він очолював один з головних телеканалів країни, де його вплив на політику був значно більший, ніж сьогодні в ролі нардепа.

      Наразі шанси Кличка і Ткаченка, як основного кандидата від партії влади, – практично однакові. Все залежить від фішок, які вони вигадають в ході кампанії. Зараз Кличкові треба попрацювати більше. Сьогодні ще кампанія не почалась і за якими правилами вона проходитиме – невідомо,
      – додає Андрій Миселюк.

      Новації законопроєкту: Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"

      Можна припустити, що і в Офісі президента з цього приводу наразі немає остаточного рішення щодо необхідності дочасного проведення кампанії. Тому рішення ще неприйняте. Таким чином, дочасні вибори можуть відбутись у грудні, березні, квітні, а можливо й жовтні, але за яким виборчим законодавством – питання.

      blog_ava
      Зеленський підписав закон про План оборони України
      сьогодні
      16387
      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Володимир Зеленський Статті КМДА Віталій Кличко Сергій Притула Вибори мера Києва Київрада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва
      сьогодні , 15:37 Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва
      Ірина Поліщук 232
      Шведська школярка Грета Тунберг із нищівною промовою виступила в ООН: хто ця юна екоактивістка
      сьогодні , 15:15 Шведська школярка Грета Тунберг із нищівною промовою виступила в ООН: хто ця юна екоактивістка
      2228
      Украина и выборы президента США: продолжение следует?
      сьогодні , 14:50 Украина и выборы президента США: продолжение следует?
      Артем Бронжуков 170
      Борітеся — поборете: корупція в школах
      сьогодні , 12:00 Борітеся — поборете: корупція в школах
      Блог Медіа 757
      Стус, Вишневський і секрети космосу: 10 найбільш захоплюючих книг 26-го Форуму видавців
      сьогодні , 10:00 Стус, Вишневський і секрети космосу: 10 найбільш захоплюючих книг 26-го Форуму видавців
      Під обкладинкою 582
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук