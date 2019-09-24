Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва

Після того, як уряд звільнив Віталія Кличка з посади голови Київської міськдержадміністрації, в політичних колах заговорили про дострокові вибори мера столиці. Начебто вже проводились дослідження, згідно з якими найбільшою підтримкою у киян користуються Сергій Притула, Віталій Кличко та Олександр Ткаченко.

Коли очікувати на вибори в столиці та хто має найбільші шанси стати мером – розповідають журналістці 24 каналу експерти.

В пошуку ідеального кандидата

Наразі ситуація з виборами мера столиці така: хто б їх не виграв, але фактично керуватиме Києвом все одно представник команди Зеленського.

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Адже новий проєкт закону про столицю передбачає надання дуже широких повноважень голові міськадміністрації. Вочевидь, це будуть різні люди.

Зеленський навіть не підписав указ про звільнення Кличка, він тримає його у "підвішеному" стані, поки вони намагаються кулуарно торгуватись,

– вважає директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк.

Якщо мером стане не представник влади, тоді, враховуючи велику провладну фракцію в майбутній столичній міськраді й широкі повноваження голови міськадміністрації, вони зможуть заблокувати "незручного" мера. Тож меру працюватиметься вельми непросто. Хоч шанси на перемогу в дочасних виборах у інших кандидатів є. Серед найімовірніших кандидатів на цей пост називають Віталія Кличка, Сергія Притулу та Олександра Ткаченка.

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Наразі, згідно з опитуваннями, Кличко випереджає Ткаченка, незважаючи на високий рейтинг "Слуги народу". Через це персона Ткаченка остаточно не погоджена як кандидата від влади, бо хоч він і є представником медійної сфери, але не дуже популярний серед киян,

– зазначає директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов.

Власне, через такий не дуже "переможний" рейтинг Ткаченка у провладній партії досі шукають інші кандидатури на мера столиці. Серед таких розглядається й персона ексчлена "Самопомочі" Сергія Гусовського. Ходять розмови, що він веде активні перемовини з Офісом президента. З часом можуть з'являтись й інші прізвища, зокрема, називають Андрія Пальчевського.

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Загалом, київські міські вибори, незалежно від результату, покажуть падіння рейтингу партії влади і "Слуги народу". Це буде вперше після парламентських виборів. Адже Київ – досить специфічне місто. Так, на парламентських виборах перемогу отримали кандидати від "Слуги народу", зокрема, на мажоритарних округах, але так сталось через відсутність домовленостей між іншими політсилами. Те, що у попередній кампанії балотувались окремо представники від "Голосу", "Європейської солідарності", "Батьківщини" й забезпечило перемогу "Слуги народу".

Якщо збережеться двотурова система, то зовсім не гарантована перемога кандидата від Зеленського. Крім того, за пропорційною частиною ми побачимо досить високі показники, крім партії влади, у "Голосу", "Батьківщини", "Європейської солідарності" й навіть можливого проєкту Кличка (ймовірно це буде "Удар"),

– вважає Андрій Юсов.

Шанси трьох

Щодо шансів на посаду мера, поки що лідерами цих можливих перегонів називають Сергія Притулу, Віталія Кличка та Олександра Ткаченка.



Київ очікує на дочасні вибори мера / Фото 24 каналу

Виключати шанси Сергія Притули точно не можна. Хоч він і комік та представник шоубізнесу, проте виглядає цілком самостійним, респектабельним та освіченим політиком, який може сподобатись людям. Він не сприймається таким вже й легковажним. В жодному своєму інтерв'ю, де він говорив як волонтер, громадський активіст чи представник політичної сили, Притула не дозволяв собі легковажних грубощів, нехтування зовнішньополітичних питань. У нього абсолютно логічне мислення і публічна позиція.

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Нинішній мер Києва Віталій Кличко теж має всі шанси переобратись на другий термін. Проблема для Кличка буде в тому, що ця перемога може виявитись для нього суто формальною, оскільки більшість в майбутній міській раді він, майже точно, не зможе зібрати. Водночас, зараз у нього немає політичної сили, яку можна повести до міської ради.

Юридично "Удар" все ще існує, але фактично ця партія не функціонувала тривалий період. Взагалі, це не дуже публічна історія, ми пам'ятаємо як Кличко очолював "Солідарність" і "Удар" в неї влився і вони об'єднались, начебто. Щоправда, потім з'ясувалось що не влився, а його "заморозили",

– пояснює Юсов.

Таким чином, діючої партії у Віталія Кличка немає. Якщо він почне нашвидкоруч збирати команду, до неї потраплять активні учасники бізнес-процесів у Києві (представники забудовників, депутати-гречкосії та інші). Це ті люди, які допоможуть забезпечити активну кампанію і, можливо, навіть потрапити в Київраду, але це не буде справді команда Кличка. Якщо в такий спосіб вона формуватиметься, то "міцні господарники" одразу підуть домовлятись напряму з очільниками міської, обласної адміністрації, тобто тими людьми, які зможуть їм гарантувати продовження роботи бізнесу, захист від правоохоронних органів і матимуть реальну повноту влади.



Шанси переобратись мером столиці у Кличка високі / Фото GettyImages

Щодо Ткаченка – швидше не стільки він не вирішив, чи балотувати на мера столиці, скільки по ньому не визначились. У його постах у Фейсбуці та інтерв'ю все частіше лунає столична проблематика. Вочевидь, для нього ця посада – бажаний сценарій. На думку Андрія Юсова, для фігури його калібру бути просто народним депутатом вже точно замало. Адже раніше він очолював один з головних телеканалів країни, де його вплив на політику був значно більший, ніж сьогодні в ролі нардепа.

Наразі шанси Кличка і Ткаченка, як основного кандидата від партії влади, – практично однакові. Все залежить від фішок, які вони вигадають в ході кампанії. Зараз Кличкові треба попрацювати більше. Сьогодні ще кампанія не почалась і за якими правилами вона проходитиме – невідомо,

– додає Андрій Миселюк.

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Можна припустити, що і в Офісі президента з цього приводу наразі немає остаточного рішення щодо необхідності дочасного проведення кампанії. Тому рішення ще неприйняте. Таким чином, дочасні вибори можуть відбутись у грудні, березні, квітні, а можливо й жовтні, але за яким виборчим законодавством – питання.