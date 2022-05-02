Вибух біля Чорнобаївки: глава ОВА натякнув на "перемогу ЗСУ"
Потужні вибухи на Херсонщині, про які повідомляли сьогодні в обід, стались у Чорнобаївці. Наразі деталей немає, але очевидно, що російські окупанти знову зазнали втрат.
У Чорнобаївці знову перемога ЗСУ
Про це розповів голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.
Деталі Біля Херсона пролунав потужний вибух: над містом піднявся величезний стовп диму
Вибухи стались поблизу Чорнобаївки, нашого аеропорту. Не коментую. Це перемога наших Збройних сил,
– зазначив Лагута.
Коротко про вибухи на Херсонщині
У понеділок, 2 травня, поблизу Херсона пролунав потужний вибух. Очевидці розповідають, що ударна хвиля була такої сили, що в будинках затряслися вікна.
Над містом утворився густий стовп диму:
Феномен Чорнобаївки: що треба знати
- Ворогам важливо захопити Чорнобаївку, щоб окупувати всю Херсонщину. Однак, завдяки ЗСУ, їм це постійно не вдається.
- Так, ЗСУ 18 разів знищували сили російських окупантів під Чорнобаївкою – феноменальна поразка.
- Інформація про звитягу наших хлопців під Херсоном дійшла навіть до російських пропагандистів. Але ті не обійшлися без недолугих казусів та осоромилися в ефірі, говорячи про Чорнобаївку.
- Водночас 19 квітня в Чорнобаївці внаслідок нічних бойових дій пошкодили 11 житлових будинків. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.
Ситуація на Херсонщині
Розвідка Великої Британії озвучила плани Росії щодо Херсонської області – регіон є стратегічно важливим для окупантів. За її допомогою російські загарбники здійснюватимуть транспортне сполучення, якщо військові матимуть можливість продовжувати наступ на Україну.
Втім, у ЗСУ знають, як звільнити від окупації Херсон. Федір Веніславський зазначив, що ситуацію у регіоні слід оцінювати комплексно, а позбуватися ворогів – крок за кроком.
Варто знати – секрет чорнобаївських "ураганів": дивіться відео