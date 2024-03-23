У Миколаєві потужний вибух: окупанти могли вдарити ракетою Х-59

Росіяни знову атакували Миколаїв ракетою. Під вечір 23 березня у місті чули потужний вибух.

Ввечері під час повітряної тривоги 23 березня у Миколаєві пролунав вибух.

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Що відомо про атаку на Миколаївську область

О 17:5 Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку для Миколаївської області. Загалом повітряна тривога була оголошена також у Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.

Приблизно о 17:59 у Миколаєві прогримів вибух.

Моніторингові канали повідомляють, що попередньо ворог міг вдарити або ракетою Х-35, або Х-59. Подробиць щодо атаки наразі немає.