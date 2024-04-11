"Ми не будемо постачати зброю": в Угорщині прокоментували атаку на Трипільську ТЕС

Угорщина не буде змінювати свою стратегію щодо ненадання військової допомоги для України. Це не змінить навіть атака окупантів по енергосистемі нашої держави.

Про це заявив державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Він зазначив, що його країна підтримуватиме нашу державу невійськовою допомогою.

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Угорщина не надаватиме зброю Україні

Коментуючи питання про атаку на Трипільську ТЕС, Золтан Ковач зазначив, що Будапешт не планує постачати озброєння для української армії.

Це політична позиція з першого дня війни, що Угорщина не збирається брати участь (у війні – 24 Канал),

– сказав представник угорського уряду.

Золтан Ковач визнає, що Україна має право на захист згідно зі статутом ООН, однак це не змінить позицію Будапешту. Він нагадав, що Угорщина надає гуманітарну допомогу для українців.

Під час нічної атаки окупанти зруйнували Трипільську ТЕС